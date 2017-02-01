В Таллинне автомобиль влетел в дерево

Авария произошла в 12.35 около перекрестка улиц Туулика и Вескимяэ. Автомобиль Mazda 6, которым управлял 36-летний мужчина, выехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии водитель автомобиля был доставлен в больницу на осмотр.