В Таллинне автомобиль влетел в дерево

Авария произошла в 12.35 около перекрестка улиц Туулика и Вескимяэ. Автомобиль Mazda 6, которым управлял 36-летний мужчина, выехал с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии водитель автомобиля был доставлен в больницу на осмотр.
Вчера днем в Таллинне произошла авария, в которую попал мужчина средних лет.
Авария произошла в 12.35 около перекрестка улиц Туулика и Вескимяэ. Автомобиль Mazda 6, которым управлял 36-летний мужчина, выехал с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии водитель автомобиля был доставлен в больницу на осмотр.
Щедрые чаевые, устрицы в Нью-Йорке и бутылки вина
Rus.Postimees нашел владельца рептилий!
Добавлено фото!
В связи с этим объявляем конкурс (условия внутри) на самую романтичную фотографию влюбленной пары. Разыгрываем ТРИ приза!
Добавлено видео!
У меня есть хороший друг, о котором я хочу написать. К счастью, друзей у меня больше, чем один, но надеюсь, что никто из них не обидится, что сегодня я напишу только о Монзере, так как он сириец. Это кажется самой важной его характеристикой.
Дополнено в 17:39!
Раскрыты и другие военные тайны!
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость