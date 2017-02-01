WSJ: НАТО отложила встречу с Киевом по ПРО из-за возможной реакции Москвы

Как отмечает газета, альянс в настоящий момент находится в «неловком положении». С одной стороны, НАТО усиливает военный контингент на границах с Россией, с другой — президент США Дональд Трамп обещал выстроить хорошие отношения с Москвой, сообщает портал Газета.ru.

Отмена переговоров с украинской стороны, по словам источников, означает, что НАТО не хочет подрывать отношения с Россией.

«Существует некая политическая осторожность в вовлечении Украины [в переговоры по поводу ПРО], поскольку это может спровоцировать острую реакцию со стороны русских», — заявил неназванный дипломат альянса.

Система ПРО, которую НАТО хочет разместить в Румынии, призвана, по данным газеты, защищать от возможных ракет со стороны Ирана, который недавно вновь провел ракетные испытания. В таком случае обломки ракет могут упасть на территории Украины — именно этот вопрос альянс планирует обсудить с Киевом.