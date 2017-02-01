Луганские сепаратисты хотят заполучить гражданина Эстонии

«ЛНР (самопровозглашенная Луганская республика – ред.) добавила его в список. Представители СБУ (Служба безопасности Украины – ред.) уже побывали у него, чтобы получить согласие. Очень вероятно, что его обменяют», - сказала газете Postimees адвокат Полякова Татьяна Монтян.

Postimees не удалось получить подтверждение этой информации непосредственно у самих сепаратистов. Я (Яанус Пийрсалу – ред.) обратился за помощью к журналистке известного российского издания «Новая газета» Юлии Полухиной, которая много пишет об обмене заключенных на Донбассе.

По ее словам, руководящая процессом обмена заключенных со стороны ЛНР Ольга Копцева подтвердила, что Поляков был добавлен в список людей, которых хотят обменять на одного из украинских военных.