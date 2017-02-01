В США заключенные захватили заложников в тюрьме

Единственное, чего удалось добиться переговорщикам за много часов диалога - освобождение одного раненого сотрудника тюрьмы, сообщает портал Newsru.com.

Противостояние началось утром в среду по местному времени. Один из надзирателей позвонил с просьбой прислать подмогу в здание С - там живут около сотни самых опасных заключенных тюрьмы, в том числе приговоренные к смертной казни.

Четверо прибежавших на помощь коллег были захвачены в заложники. В этот момент тюрьма перешла в режим изоляции, на место были вызваны подкрепления.