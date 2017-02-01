Читатели обеспокоены: куда из магазинов Rimi пропали прохладительные напитки?

«Я уже две недели не вижу перечисленные напитки в магазинах Rimi Soo и Rimi Juhkentali, - отмечает читатель. – Это перебои в поставках или магазин принял решения другие товары Coca-Cola просто не закупать?»

Другие читатели отмечают только отсутствие Coca Light и Zero. Этих напитков они не обнаружили и в магазине Rimi Viimsi.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс подтвердила, что, действительно, в этих магазинах в последнее время данные напитки отсутствуют.

«В данный момент мы ведем с представителями Coca-Cola переговоры о новом договоре и поэтому продажа некоторых товаров затруднена. Мы надеемся достичь соглашения в ближайшее время», - прокомментировала ситуацию Батс.