Допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат

При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

«Говорить о дисквалификации и завершении карьеры Поветкина рано, нужно разбираться, что это такое, поскольку две разных пробы», — заявил промоутер разговоре с «Р-Спорт».

17 декабря бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с канадцем Бермейном Стиверном был отменен. Поединок должен был пройти в тот же день в Екатеринбурге, но Стиверн отказался боксировать после обнаружения допинга в пробе Поветкина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Россиянин одержал победу нокаутом в шестом раунде.