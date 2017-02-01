Столичный стадион

Свои подписи под соглашением поставили министр культуры Индрек Саар, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас и президент спортивного общества "Калев" Меэлис Кийли, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Половину суммы выделило государство, вторую половину - город. Первый этап реконструкции включает поле стадиона, трибуны, тренировочную площадку, клубные и тренировочные помещения.
Кроме того, будет разработана детальная планировка и проведен архитектурный конкурс. Предстоит спроектировать и построить подходы и подъезды к стадиону, автостоянки.
Срок завершения реконструкции стадиона запланирован на 2019 год.