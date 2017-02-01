Скандальный учитель требует 3000 евро за увольнение

Диевес потерял работу летом прошлого года, когда в Õhtuleht вышло его мнение под заголовком «Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!» («Бездетные женщины, опустите высоко поднятую планку!»). Мужчина уверен, что потерял работу только из-за одной единственной статьи и видит в произошедшем ограничение свободы слова. Вчера Диевес в суд не явился, его интересы защищали два адвоката. Гимназию Ярва-Яани представляли директор Райго Прантс и адвокат, передает Järva Teataja.

В начале заседания судья предложил заключить внесудебное соглашение. Защитники Диевеса сказали, что для их клиента это принципиальный спор и на компромисс он не пойдет. Директор гимназии Ярва-Яани Райго Прантс заявил, что готов оформить прекращение трудовых отношений по взаимному соглашению, чтобы избежать дальнейшего хождения по судам.

Прантс вновь подчеркнул, что уволил Диевеса не из-за одной статьи, с ним были и другие проблемы и ранее молодому учителю неоднократно делали предупреждения в связи с неэтичным поведением. В суде было рассказано о том, что, например, Диевес давал детям домашнее задание заклеить в учебниках фотографии однополых пар. В деталях этой истории вчера разобраться не успели.

Через два часа обсуждений судья вновь обратился к сторонам с тем же вопросом - не хотят ли они заключить соглашение, чтобы избежать дальнейших разбирательств в суде и сэкономить деньги. Прантс заверил, что по-прежнему готов пойти на этот шаг, а именно оформить расторжение трудового договора в виде соглашения. Он также признал, что прекращение трудовых отношений формально могло быть лучше оформлено.

Так как Диевеса не было в заде суда, судья дал сторонам две недели на заключение соглашения. Бывший учитель обществоведения обратился с жалобой в комиссию по трудовым спорам, но та ее не удовлетворила.

«Я не могу смириться с тем, что мои основные права и свободы были нарушены. Очень грустно, что сейчас моим случаем обществу был дан сигнал, прежде всего работодателям, что за выражение мнение можно запросто уволить», - заявил Диевес.