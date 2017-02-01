«Барселона» одолела «Атлетико» и приблизилась к финалу Кубка Испании: Месси забил сумасшедший гол

В первом тайме красивые голы забили нападающие каталонцев Луис Суарес и Лионель Месси: уругваец совершил сольный проход через половину поля, а аргентинец нанес обводящий удар в девятку из-за пределов штрафной. Хозяева смогли ответить лишь результативным ударом Гризманна после розыгрыша стандарта, пишет championat.com.

Ответный поединок состоится во вторник, 7 февраля. Победитель противостояния в финале турнира встретится с «Сельтой» или «Алавесом».