Пресс-секретарь "Медиалогии" Надежда Жуковская, комментируя данные, сказала, что они получены всего лишь по итогам месяца, и вскоре все может вернуться к прежним показателям. Однако некоторые эксперты считают популярность Трампа у СМИ тревожной для российского президента, сообщает Би-би-си.

"Для Путина и его команды лидерство Трампа - опасный симптом, американский президент олицетворяет смену элит и смелые реформы", - так прокомментировал цифры депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин. Российское общество, как и американское, созрело для смены правящей верхушки, считает представитель КПРФ: "Путину пора задуматься и собирать чемоданы".

Российская элита и пресса на самом деле ощущают себя глубокой периферией и, как и всякие провинциалы, больше интересуются столичными новостями и влиятельными необычными селебрити, чем происходящим в родных пенатах, комментирует лидерство Трампа основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

С ноября сюжеты, связанные с Трампом, вызывают повышенное внимание, замечает замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин: "Из событий последнего времени никакие действия Путина не могли вызвать такой интерес, кроме его пресс-конференции, да и та в отличие от прошлых лет прошла менее замеченной". Россияне, а вслед за ними и журналисты ориентируются на события, которые меняют картину мира, говорит социолог.

Политолог Евгений Минченко говорит, что симпатии к Трампу российских СМИ создали эффект "медового месяца". И наступит ли у россиян "похмелье", непонятно. "Есть риски политики Трампа, связанные с ростом военных расходов, энергетической стратегией и идеей продвижения национальных интересов. Но предыдущая администрация настолько ухудшила отношения с Россией, что любой прогресс будет заметен", - полагает политолог.