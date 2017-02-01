Работница склада обворовала Кайтселийт на 7000 евро

Список украденных вещей внушительный: в нем 24 пары ботинок, 47 футболок и 65 полотенец. Кроме этого, женщина присвоила несколько комплектов нижнего белья, шапок и даже термос, сообщает Sakala.

Однако дружине повезло, и материальный ущерб ей нанесен не был, так как Кайтселийту удалось вернуть все украденные вещи. Они были найдены дома у женщины.

В ходе расследования этого дела так и не удалось выяснить, что толкнуло 50-летнюю женщину, которая ранее не наказывалась в уголовном порядке, на такой шаг. Не удалось выяснить и период, в который были совершены кражи.