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Эксперт: сельский магазин в Эстонии скоро превратится в универсальный центр оказания услуг

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По мнению исполнительного директора бизнес-школы Mainor Кристьяна Оада, эстонские предприниматели под давлением обстоятельств изобретают новую бизнес-модель, построенную вокруг сельского магазина. 

По мнению эксперта, сворачивание деловых операций в Эстонии банков Nordea, DNB, Danske и Krediidipank показывает, что в условиях сокращающегося населения и вялого экономического роста местный рынок перестал быть перспективным, сообщает портал Rus.err.ee.

"Вместо [иностранных банков — ред.] появится созданный эстонцами Coop Pank, который ищет новые бизнес-модели для обслуживания людей и получения прибыли на сжимающемся в размерах рынке", - сказал Оад.

В центре этой новой бизнес-модели — обычный сельский магазин, который в будущем начнет предлагать все больше необходимых услуг.

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