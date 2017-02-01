Эксперт: сельский магазин в Эстонии скоро превратится в универсальный центр оказания услуг

По мнению эксперта, сворачивание деловых операций в Эстонии банков Nordea, DNB, Danske и Krediidipank показывает, что в условиях сокращающегося населения и вялого экономического роста местный рынок перестал быть перспективным, сообщает портал Rus.err.ee.

"Вместо [иностранных банков — ред.] появится созданный эстонцами Coop Pank, который ищет новые бизнес-модели для обслуживания людей и получения прибыли на сжимающемся в размерах рынке", - сказал Оад.

В центре этой новой бизнес-модели — обычный сельский магазин, который в будущем начнет предлагать все больше необходимых услуг.