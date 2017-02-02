Картина дня: стрельба в квартале Ротерманна, разборки в греко-эстонской семье, мужчину избили до полусмерти

В таллиннском отеле стреляли в человека

В отеле Metropol, расположенном в квартале Ротерманна в Таллинне, сегодня во второй половине дня произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Жертву отвезли в больницу. Читать далее...

Адвокаты с трудом отбили у греков мальчика из Эстонии

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась Ольга, которой в конце января пришлось пережить историю с захватом в заложники и попытку похищения ее 2,5-летнего сына. Мальчика пытались украсть ее бывший муж-грек и его семья. Читать далее...

Мужчину избили до полусмерти на глазах у десятков свидетелей

Площадка между зданием Балтийского вокзала и расположенными рядом с ним киосками. Один мужчина выходит из здания вокзала и начинает снимать с себя куртку. Тут же из того же дома выходят Михаил Кутузов и Владимир Астафьев. Кутузов бьет ногой человека с курткой и тут же со всего размаху наносит удар кулаком в лицо. Читать далее...

Игорь Лысов покидает Русский театр

Как стало известно Rus.Postimees, худрук Русского театра Игорь Лысов принял решение его покинуть. Читать далее...

Аппетиты Ильвеса росли с каждым годом

Документы свидетельствуют о резком росте оплаченных кредитными картами президентских расходов в последний срок пребывания Тоомаса Хендрика Ильвеса в должности президента. Читать далее...

Мошенники завладели данными кредитной карты Керсти Кальюлайд

Данные кредитной карточки президента Эстонии Керсти Кальюлайд, находящейся в распоряжении ее доверенного лица, попали в руки американских мошенников, которые оплатили картой покупки на сумму в 2800 евро. Читать далее...

По всей Эстонии нарушена работа платежных терминалов и банкоматов

В четверг вечером возникли нарушения в работе банкоматов и платежных терминалов. Причина - сбой в работе карточного центра банков Nets Estonia. Читать далее...