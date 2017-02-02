Тему того, должно ли быть проведено расследование по поводу трат экс-президента Эстонии Ильвеса, порталу Stolitsa.ee www.stolitsa.ee прокомментировал доктор философии, вице-председатель Центристской фракции Маардуского горсобрания, народный судья Николай Дегтяренко:

«Достойно сожаления, что экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес своими действиями дискредитировал и так испорченный различными скандалами образ эстонского политика. Такое поведение еще больше подрывает доверие людей к политическим деятелям в эстонском обществе. О какой политической этике можно говорить, когда президент, вероятно, нарушает антикоррупционное законодательство и тратит на свои личные нужны и развлечения десятки и десятки тысяч евро налогоплательщиков?

Явно прослеживается политика двойных стандартов, когда Фонд развития предпринимательства (EAS) выплачивает за экс-президента больше 150 000 евро, потраченных на личный хутор Тоомаса Хедрика Ильвеса, и даже не требует возврата потраченных средств в казну. Как и множество рядовых жителей нашей страны, уверен, что если наше государство хочет быть честным и справедливым в глазах своих граждан, то экс-президента Ильвеса следует предать суду за преступную растрату средств налогоплательщиков».