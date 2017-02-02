«Я посмотрела выпуск передачи Pealtnägija, о котором идет речь, где с Ильвеса сняли стружку за эти расходы. И могу сказать: это мелочно. По-моему, это неправильно. Было противно смотреть на это.

У президента столько дел, ему необходимо быстро перемещаться из одного места в другое. И когда начинают считать бутылки вина, заказанные в номер отеля... Или говорят о том, что он один раз сходил на массаж или купил себе новую одежду, потому что чемодан потерялся, или купил новый чемодан... Хорошо, что не стали говорить о трусах, считать, сколько пар он купил.

В государстве есть вещи поважнее, чем заниматься тем, что за зубную щетку президент заплатил одной кредитной картой, а за шариковую ручку – другой.

У президента другие дела, он должен встречаться с людьми, говорить, общаться, находиться в хорошем настроении, отдаваться работе на 200 процентов. А если он при этом еще будет думать: „Надо купить средство от комаров, так как ко мне на хутор Эрма сегодня вечером приедут гости, и как же мне правильнее его купить?...“ Это не его обязанность – думать о таких мелочах. Конечно, ему надо покупать вино или шампанское, чтобы предложить его своим гостям. Он не сможет нормально принимать людей, если будет водить пальцем по строчкам и все подсчитывать. Иногда и его угощают во время зарубежных визитов – другие государства и высокопоставленные лица. И он должен угощать их в ответ.

Как обычный человек я тоже иногда принимаю гостей. Не говоря о рабочих моментах. Я делаю интервью с разными людьми и, разумеется, предлагаю им кофе и закуску. Я же не буду брать с них за это деньги. Или, например, отправляю им цветы, потому что интервью получилось прекрасное. Или если я вижу, что человеку придется добираться издалека, я могу оплатить ему такси. Все это совершенно нормально.

На мой взгляд, неправильно повел себя не наш экс-президент, а журналисты, которые полезли копаться в грязном белье, вытаскивать на свет такие не стоящие внимания мелочи. Так нельзя. Мне было стыдно за эстонскую журналистику, честное слово. Я считаю, что у президента нет времени думать о таких мелочах.

Конечно, когда в конце сложили все суммы, которые с годами росли и росли, это выглядело немного пугающе. Если в первые годы расходы доходили до пары десятков тысяч, то потом, в последние годы, они резко возросли до сотни тысяч, и это мне как гражданке Эстонии и налогоплательщице действительно было неприятно. Цифра большая, с этим я согласна. Но мне не нравится, что вытащили каждую мелочь вроде кусочка бумаги, шариковой ручки или бутылки воды».