Президент федерации футбола Украины: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле

От аренды форварда, правами на которого владеет «Бетис», «Райо Вальекано» отказался из-за угроз ультрас: фанаты обвинили 27-летнего украинца в нацистских взглядах. Поводом якобы стала футболка с трезубцем, в которой Зозуля прилетел в Испанию еще прошлым летом, отмечает gazeta.ru.

«Я знаком с Романом Зозулей давно и точно знаю, что он не является неонацистом, как это утверждают отдельные болельщики мадридского «Райо Вальекано». Также я знаю, что Зозуля как истинный патриот, помогал и помогает нашим военным, сдерживающим атаки российских террористов в зоне АТО. Так делают все граждане Украины.

Но небольшая группа фанатов испанской команды посчитала, что это неправильно, поэтому заблокировала переход Романа в свой клуб. В итоге игрок национальной сборной Украины в следующие полгода может вообще остаться вне футбола.

Ситуация просто вопиющая: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру украинскому футболисту. Это абсурд!

Наша задача — помочь Зозуле, чтобы он не пропустил этот сезон и не терял формы. ФФУ уже готовит обращение к руководству ФИФА, УЕФА и федерации футбола Испании с просьбой вмешаться и помочь нашему игроку. Также мы надеемся на содействие в решении этой проблемы посольства Украины в Испании. С Романом мы поддерживаем постоянную связь и будем оказывать ему всяческую помощь», — написал Павелко в Facebook.