В квартале Ротерманна сегодня одновременно и стреляли, и праздновали

На верхнем этаже последнего жилого дома в Rotermann City, как еще называют популярный у местных жителей и у туристов квартал Ротерманна, проходил традиционный строительный "праздник стропил". Это старая традиция: когда здание достигает своей максимальной высоты, на стропила вешают венок, а хозяин здания или заказчик угощает строителей.

Уже прошло десять лет с того дня, когда предприниматель Урмас Сыырумаа вдохнул жизнь в заброшенные промышленные здания. И вот, красный с золотом дом по адресу Ротерманна, 18, уже получивший название "R18" завершает ансамбль жилых домов, который начался с оранжевого, коричневого, белого и черного. Помните? Они находятся рядом.

“В Rotermann City каждый дом особенный, но вместе они составляют одно гармоничное целое. Когда наше последнее детище - дом R18 - будет закончен, внутри квартала образуется маленькая уютная площадь, которая вместе с находящимся рядом проходом, который в народе давно зовут проходом Сталкера, создаст неподражаемую, уникальную обстановку", - сказал Сыырумаа.

Сыырумаа поблагодарил строителей здания - AS Nordecon, отметив, что работы велись по графику и с отличным качеством.

По словам руководителя по продажам Кристель Климов, наибольший интерес сейчас вызывают трехкомнатные квартиры. Это - новый тренд, так как многие семьи начали понимать всю прелесть жизни в современном благоустроенном доме в центре города.

Вот. Со стороны улицы Ахтри квартал Ротерманна достроен. Там просто больше нет места для новых архитектурно-строительных экспериментов. Стройка идет рядом с отелем "Метрополь", а вот между Морским бульваром, кинотеатром Coca-Cola и рестораном Platz еще стоят заколоченные здания из бутового камня. Так что в историческом квартале может еще появиться очередное уникальное здание.