Женская сборная Эстонии по флорболу уступила Германии в квалификации ЧМ

После поражения от третьей команды мира Швейцарии эстонские девушки в драматичном поединке уступили Германии - 1:2.

Теперь у подопечных российского тренера Павла Семёнова в пятницу день отдыха, а в субботу в 16:30 эстонским девушкам предстоит наиважнейший матч с Голландией, а завершится отборочный турнир в воскресенье утром встречей с аутсайдером III подгруппы Австрией.

На чемпионат мира в декабре 2017 года в Словакии попадают не только по две лучшие сборные из 4-х европейский подгрупп, но и две лучшие команды, среди занявших третьи места. Таким образом, для сохранения шансов на поездку в Словакию сборной Эстонии необходимо побеждать в оставшихся двух матчах и постараться забить как можно больше голов для улучшения разницы забитых и пропущенных мячей.