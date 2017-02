В минувшем году НАТО решил разместить в Восточной Европе, в частности, в Эстонии свои боевые подразделения. Это решение было не произвольным. За ним стоял анализ экзистенциального выбора – и, может быть, именно поэтому речь идет о самом важном событии в жизни ЭР в прошлом году. Западный мир изменил доминировавшее 25 лет мировоззрение, и Эстония стала частью нового миропорядка. Тем не менее, мы все еще на развилке, причем поток событий несет нам самые разные варианты выборы, и мы его не контролируем.

До Украины Запад уменьшал свою военную мощь

У этой истории есть несколько аспектов стратегической коммуникации. Первый – неспособность России и Запада однозначно понять друг друга. В мирное время общее военное планирование сравнимо с приложением теории игр. Никто не планирует взаимоотношения стран – военные размышляют об уровне военной мощи на случай, если политическая воля потребует применения силы. Именно здесь развивается самый большой за последнее десятилетие конфликт восприятия. Политическая воля стран НАТО по крайней мере с 2006 года работала на сокращение вооружений. С одной стороны, холодная война кончилась и вооружения можно было сворачивать, с другой, считалось, что войну Ирака и Афганистана следует поскорее оставить в прошлом.

Во Франции, европейской стране с самой большой армией, президент Саркози реализовал в 2008 году план сокращения к 2015 году 54 тысяч солдат. Еще в 2013 году следующий президент Олланд подписал т.н. «белую бумагу» по обороне, предусматривавшую сокращение 17 тысяч военных к 2020 году [1]. Еще в 2014 году в бюджет закладывали доходы от сокращения. Бундесвер шел в общих чертах по тому же пути: в конце «холодной войны» там было 585 тысяч солдат, сегодня – 177 тысяч. Можно вспомнить и о том, что, даже будучи членом НАТО, Германия тратила на военные расходы примерно 1,2 процента госбюджета вместо рекомендованных двух процентов. Во всем это очень сложно увидеть признаки готовности к войне. По оценке Европейской комиссии за десять лет перед украинско-российским конфликтом оборонные расходы в Европе уменьшилист на 12 процентов.

Думаете, в США было по-другому? В общем-то, нет. В 2005 году министерство обороны США подготовило т.н. BRAC-отчет [2], который предусматривал сокращение количества военных баз в Европе – ведь опасности в России уже никто не видел. В 2013 году было заявлено об историческом моменте: из Европы вывели последние 22 танка «абрамс». Впервые после Второй мировой в Европе не было американских танков.

За год до аннексии Крыма военная мощь США была на 15 процентов меньше в сравнении с периодом конца «холодной войны». В том же году в Вашингтоне опубликовали еще один отчет, по которому после окончания войны в Ираке к 2020 году в армии США сокращались 70 тысяч солдат. [3] Важен и внутренний тренд: уже при Буше считалось, что тихоокеанский театр для США стратегически важнее, поскольку объем азиатского импорта был на 30 процентов больше объема европейского. Обама довел тренд до конца, предусмотрев в стратегическом плане на 2012 год дополнительное размещение войск в Юго-Восточной Азии и Австралии. Когда из Европы выводили две бригады, в Австралии размещали одну бригаду и один авианосец. [4] Логика перемещний понятна: Россия не опасна, а Китай – опасен.

Что в результате увидела Россия?

В то же время российская риторика развивалась совсем в другом направлении. Сценарий РФ говорит о том, что Россию окружают. Доказательства этому увидели сначала в Грузии, у которой действительно была местная политическая воля слиться с НАТО, но, конечно, всё это не значило, что Запад хочет остановить сокращение армии. При аннексии Крыма Кремль тоже неоднократно ссылался на якобы существующее желание НАТО наложить на полуостров свою лапу. Но, как мы видели выше, у Запада не было для такой кампании ни финансовых, ни политических предпосылок. В любом случае все это – повод считать речи Кремля циничной демагогией: не может быть, чтобы в России не заметили, что на самом деле боеспособность Запада уменьшается.

Нельзя пройти мимо гипотезы о том, что в коридорах Кремля царит сравнимая с верой убежденность в том, что Запад – враг по своей сути. Люди с идеями фикс есть ведь во всех странах. И в Эстонии тоже. Если мы примем эту гипотезу, перед нами встанет выбор: кого мы видим в лице Путина – хитреца, который восстанавливает империю, или параноика-патриота, который повсюду видит врагов. Проверим эту последнюю версию, тем более, что в образе архаичного имперца есть и известная доля наших собственных иррациональных страхов. Потому предметом анализа будет стратегическая коммуникация России, то есть то, что выражает соответствие слов и дел властей РФ.

Доброе партнерство предполагает, что мы признаём право каждого государства заботиться о своей безопасности. Есть такое право и у России. Проблема возникает, когда опасность «видят» с закрытыми глазами. Западный дипломат рассказывал мне, что до украинских событий представители генштаба РФ в частных беседах выражали убежденность в том, что НАТО атакует их рано или поздно. В доктрине РФ НАТО хочет уничтожить Россию сущностно, откуда следует, что отсутствие видимого конфликта скрывает тайные приготовления к ним. Дальше получается самоисполняющееся пророчество. Прежде всего Россия проводит для улучшения своей боеспособности армейскую реформу, которая даже во время кризиса забирает пять процентов бюджета. НАТО, в котором большинство стран не тратит на оборону больше двух процентов, спрашивает себя: «К какому конфликту готовится Россия?» Ответ мы видим в размещении вооружений, которое предполагает, что противник – именно Запад. Дальше – чисто военная логика, диктующая: Россия должна контролировать возможные направления атаки Запада. Скажем, Украину, а в плане жесткой военной географии – и страны Прибалтики. Такова железная логика.

Если НАТО решит хотя бы в теории атаковать западную часть России наземными войсками, Альянсу придется нейтрализовать Калининград и создать в Прибалтике плацдарм для дальнейшего продвижения. Война по сравнению со Второй мировой ничуть не изменилась. В сценарии учений «Запад 2009» в ходе оборонительных боев был предусмотрен тактический ядерный удар по Варшаве; отсюда можно вычитать, что оборонительные бои будут вестись и на территории Прибалтики, чтобы ликвидировать упомянутый плацдарм НАТО. Именно поэтому на западном стратегическом направлении Россия разместила новейшую военную технику. И именно поэтому единственная возможность для Запада теоретически ограничить свободу передвижения черноморского флота в водах настроенной прозападно Украины стала вполне достаточно причиной для крымской операции.

Запад выводит из себя иррациональность этой логики – Россия приписывает ему несуществующие намерения. Если Россия не способна увидеть, что последние десять лет НАТО сокращал вооружения, на что вообще можно надеяться? В любом случае хватило событий на Украине, чтобы планы сокращения приостановились во всех странах Альянса. Более того, в Восточной европе впервые размещаются войска. Важность такого поворота нельзя недооценивать.

Коммуникация устрашения Запада осторожна

Замечательно то, как Запад рассчитал свою коммуникацию устрашения. Войск НАТО размещено ровно столько, чтобы привлечь внимание РФ, но реально атаковать они не способны. На деле понимают это и эксперты генштаба РФ, которые в 2015 году на московской оборонной конференции вообще не слчди наземные силы НАТО стратегической опасностью для России. Но ракет и воздушных сил у НАТО вдоволь, поэтому большую опасность РФ видит в размещаемых в Польше и Румынии противоракетных комплексах. На уровне экспертов Кремль понимает, что присутствие наземных сил НАТО в Прибалтике не может угрожать РФ военной массой. Но из-за риска потерять политическое лицо Москва не может с этим смириться, потому что Запад сделал ровно то, чего РФ все время боялась.

Сценарий приспособления

В этом году события могут развиваться по разным сценариям. Запад желал бы воплотить в качестве эндшпиля т.н. сценарий приспособления: формально возмущаясь, Россия смирится с новой реальностью, а Эстония соединится с Западной Европой больше, чем когда-либо прежде. Это реалистический сценарий в том смысле, что до сих пор военные ответные ходы России напоминают скорее коммуникационную политтехнологию, чем военную мобилизацию.

С одной стороны, Россия переместила из Западного округа в Центральный, поближе к границе, несколько подразделений и демонстрирует перемещения «Искандеров» и не только, но все это по большей части – шаги в рамках плановой военной реформы. Иными словами, количество солдат не увеличилось, просто ранее принятые планы импровизированно выдаются за ответы НАТО. Так, если говорить о новых дивизиях, в действительности это уже существовавшие и переструктурированные бригады.

В плане чистой риторики заслуживает внимания масштаб. Если предварительный план НАТО предусматривает размещение в каждой прибалтийской стране батальона (до 1000 солдат) [5], Кремль говорит то о трех новых дивизиях (в каждой до 10 тысяч солдат), то о восстановлении танковой армии. Так что по сути Путин был прав, когда утверждал на пресс-конференции в декабре 2016 года, что Россия готова к абсолютно любой ответной атаке.

Ялтинский сценарий

Второй, более опасный и вероятный сценарий предполагает, что целью Россия в любом случае является ликвидация плацдарма НАТО в Восточной Европе. Это можно сделать тремя способами. Самый невероятный – прямое использование военной силы. Ведь Россия приложила заметные усилия к тому, чтобы достичь т.н. решения в формате Ялты. Она хочет достичь соглашения с правительствами ведущих западных стран.

Предпосылки для Путина сейчас лучше, чем за десять прошедших лет. Запал переживает многоуровневый кризис, и если Кремль не перестарается, он может, образно говоря, сидеть на берегу реки и смотреть, как плывет мимо труп врага. С одной стороны, сирийская авантюра завоевала Путину значимую (и, конечно, неоднозначную) репутацию в мировой политике. С другой, на Западе найдется немало людей, которые примут российский аргументы. Вспомним, как открыто флиртовали Путин и Трамп во время избирательной кампании в США. Важно и то, что Путин оставил без адекватного ответа инспирированную Обамой высылку дипломатов-шпионов 30 декабря 2016 года. Россия не рискует провоцировать Запад действиями, которые могут поставить под удар будущие соглашения.

Ждет Кремль и итогов президентских выборов во Франции, где фаворитами гонки стали бывавшие на встречах российского Валдайского клуба бывший премьер-министр Франсуа Фийон и, конечно же, Марин Ле Пен. Сейчас у обоих куда больше шансов стать президентом, чем у кандидата социалистов. Если лагерь Берлина-Парижа в ЕС начнет прихрамывать, точки над «ё» расставит возможность добиться перемен и в Германии. Ангела Меркель хочет, чтобы новым президентом стал ее бывший премьер-министр Франк-Вальтер Штайнмайер, а он России по душе. Главный вопрос – судьба Меркель после выборов в бундестаг осенью. Уже предупреждают о том, что Россия делает что-то для ослабления позиции Меркель на внутренней политической арене Германии. Видимый «разогрев» прошел в форме поддержки партии «Альтернатива для Германии» и, например, операции «Наша Лиза», которая метила прямо в популярность Меркель.

В интересах Кремля – показать себя в 2017 году миролюбивым и конструктивным партнером, чтобы «продать» западным партнерам перемены во внутриполитическом курсе России. По внешним признакам Россия выбрала сейчас именно «ялтинскую» стратегию: острие российских пиар-акций направлено на крупные западные страны, а не на Восточную Европу. Другими словами, мяч летает над нашими головами. С точки зрения РФ недостаток этого сценария в том, что он оставляет возможность «окна» в Восточную Европу, где весной 2017 года все-таки размещаются войска НАТО.

Сценарий окончания «натовской оккупации»

Третий сценарий – стратегия окончания «натовской оккупации». Фон для него создан уже давно, и направлен он на наше общество. Цель – внутриполитическая дестабилизация стран, принимающих войска НАТО, чтобы политическое отношение к присутствию НАТО переменилось. Возможно, эта стратегия реализуется одновременно с «ялтинской», однако поначалу РФ должна быть осторожна – события могут легко выйти из-под контроля, после чего действия РФ будут заклеймят на Западе как агрессивную манипуляцию. Пока жива надежда на то, что «Ялта» осуществится, подливать масла в огонь протеста против НАТО в Восточной Европе не обязательно. Достаточно поддерживать фон.

Вероятнее всего, РФ постарается сыграть на страхе войны, то есть против НАТО не должны выступать только русские меньшинства в Эстонии и Латвии – достаточно того, что о «будущей войне» заговорят представители всего политического спектра. Одни со страхом, другие храбро, третьи с пренебрежением, но результат будет один: после муссирования темы рано или поздно настанет миг, когда у большинства населения возникнет рефлекс отторжения. Вспомним, как народ США перестал поддерживать войны во Вьетнаме и в Ираке. Новостей на одну депрессивную тему стало слишком много. При этом упирать можно вовсе не на пропаганду, а на стратегическую коммуникацию. В этом свете особое значение обретают запланированные Россией учения «Запад 2017». Какими они будут? Если в 2016 году в проходивших в Польше больших учениях НАТО «Анаконда» участвовало 31 тысяча солдат, а на российских учениях «Кавказ» в том же году участвовало 120 тысяч человек, в этом году учения РФ по соседству с коридором Сувалки станут любопытным сигналом, который, вероятнее всего, предназначен для запугивания Запада. Ответ НАТО не предполагает противостояния: на 2017 год запланированы учения «Saber Guardian», которые пройдет вдали от границ России, в Румынии и Болгарии. (Конечно, при желании их можно истолковать как угрозу Крыму.)

Другой темой, которая явно будет использована в рамках «натовской оккупации», – отношения «невежливых» солдат НАТО и местных жителей. Это рассадник для всех классических кампаний дезинформации, которые будут реализованы независимо от других трендов. Поскольку различные инциденты вероятны, чисто технический вопрос – как вбрасывать заголовки типа «Пьяные британские солдаты подрались в Старом городе Таллинна», «Задавившего четырехлетнюю Наташа британца не наказали», «Британский танк въехал в хлев» и так далее. В Фейсбуке можно прочесть порожденные богатым воображением «вирусные» истории «КаПо приказала мне молчать о том, как британские солдаты изнасиловал мою дочь», «Эстонские мамы против НАТО» и так далее.

Заключение

В заключение я погадал на козьих костях и узнал, что в следующем году войны в Эстонии не будет, потому что у России есть причина надеяться, что она достигнет своих целей куда дешевле. 2017-й – год, когда у Путина есть предпосылки для улучшения своей позиции. Для Эстонии это означает, что пока у Путина есть надежды заключить какую-то сделку с Трампом, Россия не предпримет ни одной радикальной операции в Прибалтике. В долгосрочной перспективе для России, видимо, приемлема независимая Эстония, которую в военном аспекте контролирует Россия и которая соглашается с российским способом ведения бизнеса, но в то же время входит в ЕС, который относится к России всё более дружественно. В еще более долгосрочной перспективе Россия нуждается в возможности через «соотечественников» контролировать политические процессы в Эстонии.

Известных черных лошадок две. Прежде всего, в игре остается воинственность Трампа в отношении Китая. В 2017 году эскалации можно избежать, однако теоретическое вступление США в конфликт на Тихом океане спутает все карты Восточной Европы, потому что вместе когда США утратят свое могущество, все мы будем предоставлены сами себе.

Во-вторых, стоит напомнить о том, что одним из качеств Путина всегда была непредсказуемость... Рассуждая рационально, у него и так все хорошо – и пересаливать суп ему не стоит, однако пару раз он Запад уже удивил.

P.S. Иной раз я с тоской думаю о своих русских друзьях. Я хотел бы каждый день давать им понять, что я не изменился и очень их люблю. Однажды пройдет и этот шторм. Это и есть мое утешение на 2017 год.

[1] Наземные силы должны были сократить на 7000 солдат. Морские и воздушные – на 5000 солдат в каждом роде войск.

[2] Base Realignment and Closure Commission 2005.

[3] «Army’s Programmatic Environmental Assessment for Army 2020 Force Structure Realignment» January 2013.

[4] Department of Defense, «Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense,» January 2012, pg. 2, at http://www.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf.

[5] На деле говорят скорее о двух бригадах во всей Восточной Европе.

Перевод с эстонского.