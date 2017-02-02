Пятница, 3. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Добавлен комментарий полиции!

Сотрудник таллиннского отеля, в котором открыли стрельбу, рассказал о произошедшем

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В отеле Metropol, расположенном в квартале Ротерманна в Таллинне, сегодня во второй половине дня произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Сотрудник отеля рассказал Postimees о произошедшем.

По словам сотрудника, сам он не был свидетелем стрельбы, однако отчетливо слышал звуки драки.

"По словам коллег, сначала была драка, во время которой в ход пошли стулья. Удары были настолько сильными, что их было слышно и в соседних помещениях, где находились мы. После этого раздался выстрел, его звук был отчетливо слышен на фоне звуков потасовки", - рассказал он.

Когда сотрудник пошел выяснять, что произошло, на месте осталась только жертва. Раненый сидел на стуле и находился в сознании. Это был мужчина средних лет.

По словам работников, видевших произошедшее, стрелок вел себя очень спокойно. После выстрела он поднял упавший во время драки стул и не спеша вышел из отеля. Работники добавили, что и жертва, и нападавший им знакомы - речь идет о лицах, которые часто обедают в отеле.

"Видимо, это было взаимное сведение счетов", - предположил работник отеля, добавив, что полиция приехала на место место происшествия через пять, а скорая - через восемь минут.

Как сообщила старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск, для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

"Сейчас есть основания полагать, что речь идет о сведении личных счетов, которое привело к драке и стрельбе из огнестрельного оружия. Полиция проверяет версии драматического конфликта, уже известен круг предполагаемых подозреваемых. Однако пока еще никто не задержан", - отметила она.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре добавил, что после того, как в полицию поступила информация о стрельбе, на место было направлено большое количество полицейских. 

"Мы всегда реагируем на случаи, связанные с применением огнестрельного оружия, с полной серьезностью. Согласно предварительной версии, пострадавший и стрелок знали друг друга и преступление не было случайным. На основании имеющейся информации, осмелюсь утверждать, что для посторонних людей опасности больше нет", - сказал Тамбре.

По его словам, полиция на протяжении нескольких часов проводила работы по задержанию предполагаемых подозреваемых. На месте происшествия работали криминалисты, были допрошены свидетели. Для проверки района были привлечены дополнительные силы полиции.

"На данный момент мы можем сказать, что круг предполагаемых подозреваемых и лиц, связанных с инцидентом, установлен. Ведутся работы по их задержанию. Мы продолжаем сбор информации, предстоящей ночью криминальной полиции будут работать, не покладая рук", - подчеркнул Тамбре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАMetropolотельстрельба
По теме
Префект: никакой опасности в центре Таллинна нет

Префект: никакой опасности в центре Таллинна нет

Несмотря на произошедшую в четверг в расположенном в центре Таллинна отеле Metropol стрельбу, никакой опасности в центре города нет, сообщил в четверг вечером Пыхьяский префект Кристиан Яани. В отеле в центре Таллинна произошла стрельба: один человек пострадал, трое в розыске

В отеле в центре Таллинна произошла стрельба: один человек пострадал, трое в розыске 10

В отеле Metropol, расположенном в квартале Ротерманна в Таллинне, сегодня во второй половине дня произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Потерпевшего отвезли в больницу, полиция пытается задержать стрелка.
стрельба в центре таллинна
мнение
limon.ee
Русский театр: опять скандал
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
перемены в русском театре
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.EE
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
22:10
Кальюлайд: заключение мирного договора с Россией - одно из главных достижений эстонской дипломатии
21:57
По всей Эстонии нарушена работа платежных терминалов и банкоматов (7)
21:54
Префект: никакой опасности в центре Таллинна нет
21:45
Картина дня: стрельба в квартале Ротерманна, разборки в греко-эстонской семье, мужчину избили до полусмерти
21:31
Видео: Щварценеггер предложил Трампу уступить ему президентское кресло
21:22
Трамп опроверг смягчение санкций против России (5)
21:14
Маккейн призвал Трампа дать Украине оружие (3)
21:09
Уездные старейшины готовы запустить бесплатный общественный транспорт уже этой весной, Минэкономики против
20:32
Урмас Сыырумаа: эстонский рынок недвижимости взрывоопасен
20:32
Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад!
19:42
Проведение Тартуского марафона под вопросом
19:37
Смотрите, как подорожал бензин на эстонских заправках! (3)
19:37
Ильмар Рааг: что станет в 2017 году с США, Россией и Эстонией? (3)
19:09
Минфин США ослабил введеннные против ФСБ России санкции (5)
19:04
Среди детей распространяется опасная забава (2)
19:02
Вот это да! В Таллинне открывается новый крутой бар
18:36
Это надо видеть: «съедобные» сумки голландского дизайнера
18:32
А может, ты тоже такой? 11 вещей, которые делают на выходных неудачники
18:17
Почему настольные игры важны для детей: названы ключевые рекомендации
18:15
Упс! Грудь Бритни Спирс выскочила из купальника во время концерта, но певица этого не заметила (видео)
Все новости
LimonЦеликом
Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!»

Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!» (33)

Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!

Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии! (38)

Юмера отдыхает: девушка смутила прохожих в Ласнамяэ своим странным поведением!

Юмера отдыхает: девушка смутила прохожих в Ласнамяэ своим странным поведением!

2. фев
Вот это да! В Таллинне открывается новый крутой бар
2. фев
А может, ты тоже такой? 11 вещей, которые делают на выходных неудачники
2. фев
Упс! Грудь Бритни Спирс выскочила из купальника во время концерта, но певица этого не заметила (видео)
2. фев
Анжелика Варум потеряла голос
KrasotkaЦеликом
Медики ответили, как есть майонез без вреда

Медики ответили, как есть майонез без вреда

Беременность – это не хрустальная ваза: гинеколог рассказала об основных мифах и стереотипах

Беременность – это не хрустальная ваза: гинеколог рассказала об основных мифах и стереотипах

Почему настольные игры важны для детей: названы ключевые рекомендации

Почему настольные игры важны для детей: названы ключевые рекомендации

2. фев
Это надо видеть: «съедобные» сумки голландского дизайнера
2. фев
Письмо читательницы: на каком свидании нормально отдаться? (2)
2. фев
Мужской взгляд: как скоро после знакомства девушке стоит соглашаться на секс
2. фев
Знать бы раньше: шесть вещей в сексе, которые не нравятся мужчинам
SportsЦеликом
Проведение Тартуского марафона под вопросом

Проведение Тартуского марафона под вопросом

Женская сборная Эстонии по флорболу уступила Германии в квалификации ЧМ

Женская сборная Эстонии по флорболу уступила Германии в квалификации ЧМ

Президент федерации футбола Украины: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле

Президент федерации футбола Украины: испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле (1)

2. фев
Лучший бомбардир в истории «Челси» Фрэнк Лэмпард завершил карьеру
ВпрокЦеликом
По всей Эстонии нарушена работа платежных терминалов и банкоматов

По всей Эстонии нарушена работа платежных терминалов и банкоматов (7)

Смотрите, как подорожал бензин на эстонских заправках!

Смотрите, как подорожал бензин на эстонских заправках! (3)

Две турфирмы внесены в черный список

Две турфирмы внесены в черный список

2. фев
Читатели обеспокоены: куда из магазинов Rimi пропали прохладительные напитки?
Погода
Сурок дал прогноз о том, как долго продлится зима

Сурок дал прогноз о том, как долго продлится зима

В Вильяндимаа волки загрызли таксу, хозяин нашел лишь окровавленную голову своей собаки

В Вильяндимаа волки загрызли таксу, хозяин нашел лишь окровавленную голову своей собаки

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Префект: никакой опасности в центре Таллинна нет

Префект: никакой опасности в центре Таллинна нет

Сотрудник таллиннского отеля, в котором открыли стрельбу, рассказал о произошедшем

Сотрудник таллиннского отеля, в котором открыли стрельбу, рассказал о произошедшем

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад!

Видео: смотрите, как выглядел Таллинн 40 лет назад!

Две таллиннские гимназии подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

Две таллиннские гимназии подали ходатайства о сохранении преподавания на русском языке

Культура
В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип

В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип

Ладынская: Русский театр при Игоре Лысове поднялся на новую высоту

Ладынская: Русский театр при Игоре Лысове поднялся на новую высоту

Самые читаемые
Среди детей распространяется опасная забава(2)
По всей Эстонии нарушена работа платежных терминалов и банкоматов(7)
Достойный ответ таллиннской гимназистки злым комментаторам: я не сижу на шее у родителей, сама накопила на машину и живу отдельно! (8)
Facebook гудит: таллиннская гимназистка взяла и высказала всё, что думает об учебе в школах Эстонии!(38)
В отеле в центре Таллинна произошла стрельба: один человек пострадал, трое в розыске(10)
Топ комментариев
В здравоохранении назревает война(25)
Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом (25)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(23)
ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий в Донбассе(22)
Антенна раздора: и состоятельные граждане грызутся с соседями(20)
Bалюта
USD
0,925 EUR
GBP
1,162 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 02.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees