Сотрудник таллиннского отеля, в котором открыли стрельбу, рассказал о произошедшем

По словам сотрудника, сам он не был свидетелем стрельбы, однако отчетливо слышал звуки драки.

"По словам коллег, сначала была драка, во время которой в ход пошли стулья. Удары были настолько сильными, что их было слышно и в соседних помещениях, где находились мы. После этого раздался выстрел, его звук был отчетливо слышен на фоне звуков потасовки", - рассказал он.

Когда сотрудник пошел выяснять, что произошло, на месте осталась только жертва. Раненый сидел на стуле и находился в сознании. Это был мужчина средних лет.

По словам работников, видевших произошедшее, стрелок вел себя очень спокойно. После выстрела он поднял упавший во время драки стул и не спеша вышел из отеля. Работники добавили, что и жертва, и нападавший им знакомы - речь идет о лицах, которые часто обедают в отеле.

"Видимо, это было взаимное сведение счетов", - предположил работник отеля, добавив, что полиция приехала на место место происшествия через пять, а скорая - через восемь минут.

Как сообщила старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск, для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

"Сейчас есть основания полагать, что речь идет о сведении личных счетов, которое привело к драке и стрельбе из огнестрельного оружия. Полиция проверяет версии драматического конфликта, уже известен круг предполагаемых подозреваемых. Однако пока еще никто не задержан", - отметила она.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре добавил, что после того, как в полицию поступила информация о стрельбе, на место было направлено большое количество полицейских.

"Мы всегда реагируем на случаи, связанные с применением огнестрельного оружия, с полной серьезностью. Согласно предварительной версии, пострадавший и стрелок знали друг друга и преступление не было случайным. На основании имеющейся информации, осмелюсь утверждать, что для посторонних людей опасности больше нет", - сказал Тамбре.

По его словам, полиция на протяжении нескольких часов проводила работы по задержанию предполагаемых подозреваемых. На месте происшествия работали криминалисты, были допрошены свидетели. Для проверки района были привлечены дополнительные силы полиции.

"На данный момент мы можем сказать, что круг предполагаемых подозреваемых и лиц, связанных с инцидентом, установлен. Ведутся работы по их задержанию. Мы продолжаем сбор информации, предстоящей ночью криминальной полиции будут работать, не покладая рук", - подчеркнул Тамбре.