Урмас Сыырумаа: эстонский рынок недвижимости взрывоопасен

«Опасность краха есть, так как строительные фирмы постоянно заняты, заказов у них очень много, - сказал Сыырумаа BNS. - Такого кризиса, как в 2008-м году, точно не будет, но какие-то неудачи могут случиться».

За свои собственные проекты Сыырумаа спокоен. «Я никогда не забываю три ключевых слова: место, место и еще раз место. Все наши объекты находятся буквально в золотых местах, поэтому все наши клиенты получат свои квартиры", - сказал Сыырумаа.

Предприятие Сыырумаа U.S. Invest AS строит жилые и бизнес-здания в квартале Ротерманна. Здание R18 будет сдано в эксплуатацию осенью. В четверг там был проведен праздник стропил.

Общая нетто-площадь здания - 11 000 м2. На первом этаже расположатся магазины и рестораны, а со второго по шестой этаж - квартиры. Всего их будет 58. По словам предпринимателя, половина уже забронирована.

Следующий проект Сыырумаа - Skyline, в рамках которого на ласнамяэском глинте будет построено три 13-этажных дома, где в общей сложности найдет новых хозяев 141 квартира. Стоимость проекта Skyline - 20 миллионов евро. На сегодняшний день, по словам Сыырумаа, построено 10 этажей первого дома.