Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло

Ростислав уверен в том, что через три года после Майдана, где погибли больше ста человек, Украина хоть и движется медленно, но четко по новому пути развития. Многие его сверстники не приняли идеалов и экономической депрессии, связанной с войной на Донбассе, и уезжают с Украины.

«Это не просто возможность, правильнее сказать – это последняя возможность, - говорит Ростислав. – Как бы плохо сейчас не было на Украине, нужно пытаться изменить жизнь к лучшему. Зачем тогда мы вообще напрягались на Майдане?»

Тема иммиграции в обществе Украины в последнее время обострилась, благодаря отъезду в Америку молодого киевского предпринимателя Артура Оруджалиева.

В своем отъезде Оруджалиев обвинил власти Украины: дескать, после революции на Майдане, они, кроме раздачи обещаний, не сделали ничего существенного. Это, по его словам, заставляет успешных людей уезжать за рубеж, поскольку они не чувствуют себя нужными на родине. Оруджалиев говорит, что своей иммиграцией он последовал примеру десятков своих знакомых.

В качестве примера, где, по словам Оруджалиева, ждут образованных украинцев, он привел Эстонию: «В Эстонии очень активно охотятся за специалистами с Украины. У них есть, что предложить. Они устраивают в Киеве мероприятия, покупают рекламу, заказывают PR-статьи в специализированных изданиях», - сказал Оруджалиев.

Одноклассник Ростислава из Львова Роман Кулик частично согласен с Оруджалиевым.

«Все эти реформы, которые проводятся на Украине, на самом деле, это печальная история. Если бы вы сами пожили на Украине, то вы бы поняли, что они не работают так, как обещали вначале, - говорит Роман. – Но я не пессимист. На Украине по-прежнему много активных людей, которые не ослабли духом».

Сам Роман принадлежит к движению, которое активно борется с контрабандой леса на западе Украины.

Два года назад, активно участвовавшие в Майдане одноклассники Ростислав и Роман, на два месяца бросили учебу в университете и, ничего не сказав родителям и однокурсникам, отправились на фронт, где в тот момент армия Украины переживала не самые простые времена. Это было в середине января 2015 года, когда повстанцы оказали сопротивление в окрестностях Донецка. Все это закончилось для украинцев трагическим котлом под Дебальцево и минским договором.

Оба парня говорят о своем участии в боях в окрестностях донецкого аэропорта в батальоне добровольцев осторожно: «Наш вклад был каплей в море», - сказал Ростислав. Он не говорит о том, что там шли ожесточенные бои, где каждый день гибли добровольцы.

Если Роман учится в магистратуре юридического факультета во Львове, то переехавший в Киев Ростислав, получив степень бакалавра, пошел работать продавцом. Жизнь заставила, поскольку в отличие от Романа он муж и отец семимесячного Максима.

Его месячная зарплата составляет 7000 гривен (240 евро), плюс 4000-5000 гривен (140-170 евро) за успешную торговлю. Он живет с семьей в 40 километрах от Киева в городе под названием Украинка, где за 6000 гривен (206 евро) снимает однокомнатную квартиру с евроремонтом.

Ставшая его женой одноклассница Оксана, закончившая факультет международной экономики, сидит дома. Для воспитания ребенка государство каждый месяц выплачивает 800 гривен (около 27 евро). По его словам, сам Ростислав мечтает об естественных вещах: купить квартиру и содержать семью.

Из позитивных изменений в стране, одноклассники, прежде всего, приводят в пример армию. Во многом это было неизбежным – во избежание войны раньше нужно сделать бумажную армию настоящей.

«Армия сейчас действует у нас в разы лучше, - признает Роман, но добавляет, что это не означает, что армия больше не нуждается в помощи добровольцев. – Мы с друзьями до сих пор помогаем тем, кто воюет на фронте. Отправляем им необходимое, одежду и обувь, даже помогали покупать оптические прицелы и качественные бронежилеты».

«Я и сам удивляюсь, как многих элементарных вещей до сих пор нет у парней на фронте», - говорит Роман.

Вторым позитивным примером у одноклассников стали перемены в полиции. Ростислав утверждает, что обновленные патрули в Киеве практически не берут взяток. А вот во Львове другая история.

«Как юрист я вижу, что во Львове старая милиция начала возвращаться в новую полицию, - говорит Роман. – Они не прошли аттестацию в новую полицию, но сейчас они возвращаются на работу по решению судов! Тут что-то пошло не так. В предложенной нам полиции через год стали работать прежние милиционеры».

Еще один позитивный пример от Ростислава – в столице Украины и ее окрестностях быстро падают цены на недвижимость, хотя причиной тут стали не реформы правительства, а война на Донбассе.

«После того, как вспыхнула война, начали строить много квартир, поскольку надеялись, что жители Донбасса массово начнут переезжать сюда, но этого не произошло», - говорит он.

Результатом стало то, что если до Майдана двухкомнатная новая квартира в пригороде Киева стоила 80 000 долларов, то сейчас вполовину меньше. Свою роль играет и сильно снизившийся уровень жизни. Больше нет таких денег, чтобы платить за квартиры.

Два года назад, перед отправкой на фронт, одноклассники говорили, что они идут на войну, поскольку не верят украинским политикам. Это доверие не вернулось и теперь.

«Порошенко обещал нам, что мы будет жить по-новому. Нет. Но хотя бы теперь не перекрывают весь город, когда он едет на работу, как это было во времена Януковича», - говорит Ростислав.

Виктор Янукович был прежним президентом Украины – большой мастер коррупции, которого отстранили от власти во время революции на Майдане в 2014 году. Петра Порошенко выбрали президентом в эйфории Майдана.

«Разговоры украинских политиков сильно расходятся с тем, что они делают, - говорит Роман. – Люди просто устали от всего, поскольку никто не знает, когда станет лучше. Хуже смерти только ожидание смерти».

О войне на Донбассе Роман говорит, что земли, находящиеся в руках сепаратистов, безусловно, нужно забрать обратно: «Вы не найдете добровольца, которые не считает так же. Но наша власть, по-моему, ничего для этого не делает. Мне кажется, что они не заинтересованы в возврате земель».