Уездные старейшины готовы запустить бесплатный общественный транспорт уже этой весной, Минэкономики против

Сами старейшины слова министра сегодня опровергли: в совместном обращении они заявили, что готовы воплотить идею в жизнь уже этой весной.

"Со стороны старейшин нет никаких препятствий, старейшины никак не влияют на возможность бесплатного транспорта", - пояснил старейшина уезда Пылвамаа Игорь Таро.

"Сегодня в эстонских уездах ходят автобусы, которые соблюдают все условия договоров, этих договоров 55, и отменить их за одну ночь невозможно", - ответила на это Кадри Симсон.

Для запуска бесплатного общественного транспорта в уездах по всей стране понадобится свыше 21 миллиона евро. По словам Кадри Симсон, средства на общественный транспорт для уездов будут выделены в следующем году, а сам уездный общественный транспорт станет бесплатным с 2018 года, но не с 1 января, как планировалось ранее.