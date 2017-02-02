Кальюлайд: заключение мирного договора с Россией - одно из главных достижений эстонской дипломатии

Как отметила глава государства, заключение 97 лет назад Тартуского мира не было само собой разумеющимся.

„Однако возможность рождения собственного государства, как говорил президент Мери, была реальной и манила к себе. Это стоило риска. Наши дипломаты решили пойти на риск, взять на себя отвественность и использовать выпавшую возможность“, - сказала президент Кальюлайд, отметив, что заключение мирного договора с Россией стало одним из самых весомых достижений эстонской дипломатии.

„Хороший результат гарантирован не был, однако целеустремленность привела к результату“, - сказала президент, по словам которой и в сегодняшней изменчивой международной обстановке мы должны быть готовы к тому, что и удел нынешнего поколения дипломатов - постоянная оперативная работа.

„Неожиданные ходы становятся нормой. Сотрудничество заменяется противостоянием, открытость — замкнутостью, а вместо мостов появляются стены. Мы должны приспосабливаться к переменам. Мы должны быть оперативными и гибкими, как в год заключения Тартуского мира или в годы восстановления независимости и последовавшим за этим периодом устремления в НАТО и ЕС“, - сказала президент.

В своей речи Кальюлайд указала на то, что в последние годы много говорится о военной угрозе. „В действительности мы должны больше говорить о мире. Наши союзники приходят в Эстонию не из-за повышенной опасности войны, а для того, чтобы мир в Европе был бы обеспечен. Балтийские государства и Северные страны должны вместе сломить миф о том, что регион Балтийского моря сейчас в какой-то большей опасности, чем, например, Западный Берлин в годы холодной войны. Мир нужно защищать и укреплять ежедневно. Это никогда не делалось словами, но только оснащенностью и войсками“, - напомнила президент.