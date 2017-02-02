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Смотрите прямой эфир в 12.00!

Студия Postimees: Райво Варе – фактор Трампа и эстонская экономика1

Елена Поверина
Елена Поверина
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Скажется ли фактор Трампа на экономическом климате Эстонии? Что хорошего сулит ближайший год? Предприниматель Райво Варе ответит на вопросы Postimees в прямом эфире. 

Полушутка бизнесмена Тийта Вяхи, предложившего поместить разжигателей войны в Парк дураков, вызвала резонанс в обществе. Брошенная мимоходом реплика попала в точку. Сказывается фактор Трампа?

  • 1. Должна ли Эстония предринимать какие-то самостоятельные попытки наладить отношения с российским бизнесом?  
  • 2. Стоит ли министрам задуматься над тем, чтобы поехать на один из крупных экономических форумов – в Москву, Санкт-Петербург или Сочи? 
  • 3. Эстония подписала соглашение по реализации проекта Rail Baltica. Сколько грузов нужно перевезти, чтобы дорога окупилась?

Смотрите интервью в прямом эфире в 12.00! Позже беседа будет доступна на нашем портале в записи.  

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