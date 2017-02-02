Полушутка бизнесмена Тийта Вяхи, предложившего поместить разжигателей войны в Парк дураков, вызвала резонанс в обществе. Брошенная мимоходом реплика попала в точку. Сказывается фактор Трампа?
- 1. Должна ли Эстония предринимать какие-то самостоятельные попытки наладить отношения с российским бизнесом?
- 2. Стоит ли министрам задуматься над тем, чтобы поехать на один из крупных экономических форумов – в Москву, Санкт-Петербург или Сочи?
- 3. Эстония подписала соглашение по реализации проекта Rail Baltica. Сколько грузов нужно перевезти, чтобы дорога окупилась?
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