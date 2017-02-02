«Вопросов меньше не стало, Дональд Трамп по-прежнему довольно непредсказуем в своих действиях», - отметил в студии Rus.Postimees председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (IRL), подводя итоги своему недельному визиту в Вашингтон. Смотрите видео!

Кайдо Симмерманн: кто будет строить Rail Baltica - мы пока не знаем

«Европейские фирмы почти каждый день присылают запросы насчет того, когда можно будет приступать к строительству», - отметил в студии Postimees руководитель по планированию трассы Rail Baltica Кайдо Симмерманн. Смотрите видео!

Владимир Юшкин: России придется плясать под дудку Америки

Америка будет разговаривать с Россией с позиций силы, утверждает директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин. В интервью Rus.Postimees эксперт подчеркнул: «Трамп – жесткий переговорщик, который ради прибыли готов рисковать». Смотрите видео!

Юри Ратас: важно экономическое сотрудничество не только с США и ЕС, но и с Россией

«Мы все понимаем, что речь идет об одном из самых крупных рынков, расположенных в соседней стране. И для эстонской экономики, с точки зрения рабочих мест и разумного подхода – это тоже важно», - отметил премьер-министр Юри Ратас в интервью Rus.Postimees. Смотрите полную версию интервью!