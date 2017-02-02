СМИ: Трамп нагрубил премьеру Австралии и бросил трубку

В центре 25-минутной беседы, которая состоялась после разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным, оказалась проблема беженцев, сообщает портал Newsru.com.

Трамп, как узнали СМИ, раскритиковал заключенное администрацией Обамы соглашение о размещении в США беженцев из австралийских центров для нелегальных мигрантов. WP сообщает, что Трамп назвал соглашение "глупым", заявил, что Австралия пришлет в США "следующих бостонских террористов", а в целом его разговор с Тернбуллом был "враждебным и напряженным" и хозяин Белого дома внезапно его прервал.

Syndey Morning Herald указывает, что последовавшие за этим объяснения пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера также вышли неловкими: по ходу речи он несколько раз коверкал фамилию премьера Австралии, произнося ее как "Тренбулл". Спайсер заявил, что в ходе "теплой" беседы Трамп подтвердил готовность придерживаться заключенной его предшественником сделки, хотя сам никогда не заключил бы подобного соглашения. Пресс-секретарь также подчеркнул, что каждый прибывающий из Австралии беженец будет подвергнут придирчивым проверочным процедурам.

Премьер Австралии тоже заявил, что сообщения СМИ не соответствуют действительности.