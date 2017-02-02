Директор школы в ответ на мнение ученицы: «Лузеры – не наш уровень!» (33)

Дело в том, что вне зависимости от внешних факторов — проект придётся осуществить, а о том, что в случае невыгодных условий Эстония может из проекта выйти — речи нет, сообщает передача "Инсайт".

"Проблема в том, что в договоре отсутствует пункт, который, если это в интересах государства, позволял бы правительству выйти из соглашения. В итоге договор может стать причиной очень серьёзных финансовых обязательств", — говорит предприниматель Эндель Оя.

Ещё один аргумент из обоймы критиков проекта связан с теми средствами, которые на строительство должен выделить Европейский Союз. Сегодня неизвестно, в каком объёме Эстония получит эти средства, что заставляет задуматься: а зачем брать на себя обязательства, которые может быть, выполнить будет крайне сложно?

Спустя 6 лет встал вопрос: а на основе какого документа правительство, в котором Юхан Партс занимал кресло министра экономики и коммуникаций, а Андрус Ансип кресло премьер-министра приняло решение о том, что Rail Baltic быть. По словам депутата Рийгикогу Игоря Грязина, главный документ по Rail Baltic засекречен до сих пор.