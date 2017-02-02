Если мощность остальных электростанций составляет примерно 200 КВт, то мощность новой электростанции будет в пять раз выше: электростанция будет состоять из 3240 панелей, а ее мощность будет составлять около 900 КВт, пишет Postimees.

«Солнечная электростанция в Кярдла – это самая большая подобная электростанция к северу от Дании и Литвы», - говорит руководитель проекта, член правления предприятия FootonVolt AS Марек-Андрес Каутс.

Электростанция будет производить большую часть потребляемой в Кярдла энергии. Особенно на нее рассчитывают летом, когда солнечная электростанция сможет работать в полную силу.