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Что принесет пенсионная реформа? Эксперты отвечают на вопросы читателей

Майкен Мяги
Майкен Мяги
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На прошлой неделе Postimees на эстонском языке попросил своих читателей задать вопросы по грядущей пенсионной реформе, на которые теперь были получены ответы экспертов. Поскольку жителей Эстонии, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, волнует одно и то же, предлагаем и нашим читателям ознакомиться с крайне важной информацией.

Вопросы о пенсионных ступенях. Отвечает главный специалист отдела политики страхования Министерства финансов Тыну Лиллелайд.

Вопрос: В большой горячке реформ забыли о сегодняшних пенсионерах. Все они, кроме тех, кто имеет спецпенсию, живут в бедности. Как прожить на два-три евро в день? Не разумнее было бы прекратить финансирование второй ступени за счет сегодняшних пенсионеров? Ведь можно было бы поднять пенсии. Подсчеты показывают, что так и будущая пенсия была бы больше, поскольку вторая ступень эту разницу не компенсирует.

Т.Л.: Вторая ступень создана для снижения демографических рисков в пенсионной системе. Если сейчас пенсию одному пенсионеру по старости платят 2,1 работника, то в 2050 году останется 1,3 работника. При повышении пенсионного возраста эта цифра увеличится до 1,7, но это все равно меньше, чем сейчас. Это означает, что для сохранения сегодняшнего соотношения пенсий и зарплат нужно увеличивать налоговую нагрузку, брать кредиты и так далее.

Вторая ступень не влияет на отношение работников и пенсионеров, поскольку деньги копятся индивидуально и производительность не имеет прямой связи с демографией. Согласно прогнозам, вторая ступень помогает компенсировать снижение связи работников и пенсионеров, а также позволят сохранить эту связь хотя бы на нынешнем уровне (около 40 процентов).

При создании трехступенчатой пенсии было решено и то, что в пенсионную реформу должны внести свой вклад все поколения. Учитывая недостаточность бюджета первой ступени, в итоге пенсионеры ничего не потеряли, поскольку государство выплачивает по пенсиям больше, чем получает от поступления социального налога.

Вопрос: Сейчас государство платит во вторую ступень моей накопительной пенсии шесть процентов (поскольку я платил в то время, когда государство свои два процента не выплачивало) и три процента плачу я сам. Но в этом году это закончится. Возобновится система 4+2. Печально, что большая часть сегодняшнего трудового стажа пропадет, поскольку все учитывается среднестатистически, а не среднемедианно. Копить по третьей ступени я не могу, поскольку нет и такой большой зарплаты.

Нельзя ли официально сделать так, чтобы люди, которые хотят, и дальше платили бы по второй ступени не два, а три или четыре процента от своей зарплаты, к которым государство добавляло бы два процента. Эту сумму из зарплаты ты не замечаешь, однако это возможно могло бы оживить вторую ступень. Более того, в 2018 году необлагаемый налогом минимум повысится до 500 евро. Многие хают вторую ступень, но если пенсия будет маленькая, то каждый евро будет важен. Накопителей второй ступени вдохновляет и право передавать накопленное в наследство.

Т.Л.: Министерство финансов взвешивало возможность продолжить большие выплаты по второй ступени и после 2017 года. Это решение мы будет анализировать и после, и если оно окажется возможным, то примем его в ближайшие годы. С большой долей вероятности в будущем большие выплаты будут добровольными и, прежде всего, мы говорим об увеличении со стороны самого человека.

Вопросы о выходе на пенсию и факторах, влияющих на размер пенсии. Отвечает главный специалист отдела социального страхования Министерства социальных дел Лидия Соонтак.

Вопрос: Я родилась в 1960 году. У меня есть право выйти на пенсию на льготных основаниях за пять лет до наступления пенсионного возраста (пятеро детей и согласие второго родителя). Таким образом, я могу выйти на пенсию с теми, кто родился в 1955 году. С 2017 года пенсионный возраст увеличится до 65 лет. Переходный период установлен для тех, кто родился в период с 1954 по 1960 годов, чем пенсионный возраст увеличивается на три месяца за каждый последующий год и достигнет 65 лет к 2026 году.

В приведенной Департаментом социального страхования таблице, рожденные в 1955 году выйдет на пенсию в 63 года и шесть месяцев – пять лет = 58 лет и шесть месяцев. Рожденные в 1960 году достигнут пенсионного возраста в 64 года и шесть месяцев – пять лет = 59 дет и шесть месяцев. Я правильно посчитала?

Л.С.: У родителя, который как минимум восемь лет воспитывал пятерых детей, есть право уйти на пенсию на льготных основаниях за пять лет до достижения пенсионного возраста. У людей, который родились в 1960 году, пенсионный возраст наступит в 64 года и девять месяцев. О пенсии на льготных условиях человек может ходатайствовать за пять лет до достижения пенсионного возраста, то есть в 59 лет и девять месяцев.

Вопрос: Когда создавали действующий сейчас закон, с нами не говорили и таким образом многие малооплачиваемые работники не получили годы стажа в пропорции 1/1. Повышение пенсии 1 апреля каждого года не компенсирует потерянного, а просить о социальной помощи унизительно. Сейчас хорошо оплачиваемые господа печалятся, что в будущем они потеряют 250 евро, но многие сейчас вынуждены выживать именно на эту сумму. Когда наступит справедливость – кто за горе бедных?

 Вопрос: С 1999 года есть закон: если человек платит маленький социальный налог, то он работает три года, а ему записывают один трудовой год. Это так и остается? Кажется несправедливым, люди работают, платят налоги, вкладывают в государство. Печально!

Л.С.: В случае государственной пенсии по старости нужно учитывать две вещи: право на пенсию и размер пенсии. Для того чтобы у человека появилось право на пенсию по старости, он должен достичь пенсионного возраста и иметь, минимум, 15 лет трудового стажа. Для того чтобы получить один год трудового стажа, человек в течение целого года должен платить социальный налог с суммы, не меньше минималки. Таким образом, если человек в течение год работал за минималку, то он получает один год трудового стажа.

Разница в размере пенсий исходит из того, как много человек вложил в пенсионную систему. Для этого с 1999 года каждому налогоплательщику насчитывается страховая доля. Для определения страховой доли, выплаты человека за конкретный год сравнивают с выплатой по средней зарплате за тот же год. Если социальный налог выплачивается со средней зарплаты, то страховая доля составляет 1,0. Люди, получающие меньше средней зарплаты,  находятся в более слабом положении, поскольку нынешнее неравенство зарплат в дальнейшем отразится на пенсиях. Если сейчас разница между самой большой и самой маленькой пенсиями составляет 1,7, то в будущем она станет четырехкратной. Примерно треть работоспособного населения Эстонии в 2016 году получали меньше средней зарплаты по стране, а это значит, что в будущем у нас будет много людей с маленькими пенсиями.

По предложениям изменений пенсионной реформы, в 2020-2036 годах предусмотрена так называемая переходная доля, которая будет состоять наполовину из страховой доли, и наполовину из доли трудового стажа. Начиная с 2037 года, будут собирать только долю трудового стажа, то есть отработанных лет. Накопленные к этому времени пенсионные доли также сохранятся.

Вопрос: Как известно, депутаты, отсидевшие определенный срок в парламенте получают пенсию в размере 75 процентов от депутатской зарплаты. До тех пор, пока это не прекратится, говорить о какой-то солидарности в пенсионной системе – это оболванивать простых людей. Когда прекратится выплата спецпенсий парламентариям?

Л.С.: Парламентская пенсия выплачивается членам IX и прежних составов Рийгикогу (сейчас работает XIII состав). Парламентская пенсия бывшего депутата зависит от времени, проведенного в Рийгикогу: если кто-то был членом парламента, не меньше трех лет, то его пенсия составит 40 процентов от его зарплаты, если не меньше пяти лет, то – 60 процентов. Если не меньше девяти лет, то 75 процентов.

Парламентская пенсия выплачивается пожизненно. Право на парламентскую пенсию не распространяется на новых членов Рийгикогу, которые заседали в парламенте, начиная с 22 марта 2003 года и раньше.

Вопрос: Как влияет на пенсию время обучения?

Л.С.: Получение образования в стационарном профессиональном учебном заведении, университете или прикладной школе на стационарном обучении, или на сравнимый с ним учебных формах до 31.12.1998 года учитывается в пенсионно-правовом стаже. Начиная с 1999 год, обучение не включается в пенсионный стаж. Обучение в большей степени влияет на пенсию позитивно, поскольку с ним приобретаются нужные для работы навыки и знания. Больший доход влияет на пенсию, прежде всего, через обязательную для нынешней молодежи накопительную пенсию, а также через добровольную третью ступень.

Вопрос: Как на размер пенсии влияет воспитание детей? Дает ли это прибавку к пенсии?

Л.С.: В первой ступени:

Начиная с 1 января 2013 года, при расчете пенсии по старости учитываются следующие прибавки за воспитание детей:

Одному родителю, супругу родителя, опекуну или специалисту по уходу в семье за каждого ребенка, который родился с период с 31.12.1980 по 31.12.2012, которого он воспитывал не меньше восьми лет, добавляются два года стажа (если он не получает двух лет от пенсионно-правового стажа).

Одному из родителей, супругу родителя, опекуну или специалисту по уходу, который сам родился до 1 января 1983 года, и который не присоединился к обязательной накопительной пенсии (не обязанный человек с точки зрения закона), за каждого ребенка, который родился 1.01.2013 года или позже, и которого родитель растил не меньше восьми лет, добавляются три года пенсионного стажа.

Начиная с 1 января 2018 года, одному из родителей, супругу родителя, опекуну или специалисту по уходу в семье за одного ребенка, который родился до 1.01.2013 и которого растили не меньше восьми лет, начисляется по одному году пенсионного стажа.

Во второй ступени:

За воспитание ребенка, родившегося 1 января 2013 года и позже, у одного из родителей есть право получить из госбюджета дополнительные выплаты в обязательную накопительную пенсию (во вторую ступень). Размер выплаты составляют четыре процента от среднего социального налога, выплачиваемого с дохода за один месяц (высчитывается Департаментом социального страхования к 1 мая на основании данных за прошлый календарный год). В 2016 году на Пенсионный счет добавлялись 36,32 евро в месяц. В 2017 году меньше, чем за троих детей, будут выплачивать 38,76 евро в месяц.

Выплаты по второй ступени Департамент социального страхования делает людям, которые присоединились к накопительной пенсии и обязаны платить и у которых в семье растут до трех детей. Лицом, воспитывающим ребенка, у которого есть право на получение пенсии по старости, является родитель ребенка, супруг родителя, опекун или специалист по уходу, с которым заключен договор на воспитание ребенка в семье. Право на дополнительные выплаты возникает с момента рождения ребенка и действует до того, как ему исполнится три года, вне зависимости от того, вернулся родитель на работу или нет.

Вопрос: Мне 55 лет и я – человек, получающий две средние зарплаты, обладающий большим трудовым стажем (начиная с 1978 года). Поскольку я присоединился ко второй ступени (для людей моего года рождения это не было нужно), то, как больше средней зарплата повлияет на мою пенсию? До сих пор я знал, что высчитанный социальный налог поддерживает размер моей пенсии. Если теперь учитывать будут только стаж, то я считаю это обманом – задним числом на ступени ведь не повлиять.

Л.С.: Задним числом ничего изменить нельзя, и все уже накопленные пенсионные доли сохраняются. Также одной из частей пенсионной формулы остается базовая часть, которая равна для всех пенсионеров.

Ваша зарплата будет влиять на вашу пенсию таким образом: с 1999 года по 2019 год у каждого налогоплательщика учитывается связанная с социальным налогом страховая доля. В период 2020-2036, по плану, собирается так называемая переходная доля, которая будет состоять наполовину из страховой и наполовину из стажевой долей. Если вы будете работать в 2037 году и позже, то накапливаются стажевые доли.

В дальнейшем сохранится крепкая связь с зарплатой, прежде всего, через вторую ступень, значение части которой вырастет с течением времени. В ходе изменения пенсионной системы восстановится возможность присоединения и для людей, родившихся в 1970-1982 годах.

Вопросы о трудовых книжках и расчета пенсии. Отвечает руководитель отдела обслуживания Департамента социального страхования Кати Кюмник.

Вопрос: Как можно доказать наличие стажа (до 1999), если Трудовая книжка потеряна?

К.К.: Если Трудовая книжка потеряна, что есть много возможностей доказать то, что в ней было записано. Нужно посмотреть дома, сохранились ли какие-то документы: трудовые договоры, приказы, распоряжения, личные карты, договоры подряда и другие гражданско-правовые договоры. В помощь пойдут все документы, где есть данные о времени работы. Если ни одного документа нет, то нужно вспомнить все места работы, записать их и Департамент социального страхования поможет сделать запросы в архивы. Но обычно в архивах есть не все данные. Тогда время работы можно доказать при помощи свидетелей. У них тоже должны быть документы о времени работы. Трудовой стаж каждого человека персонален, и сложные ситуации мы решаем по факту.

Вопрос: Я работаю, начиная с 1974 года и Трудовые книжки есть, но у меня нет пенсионной страховки ни второй, ни третьей ступеней. У нас четверо совершеннолетних детей и деньги тратились на их воспитание. Как мне будет рассчитана пенсия, начиная с 2000 года? До сих пор я работала и платила социальный налог. Из-за детей я могу пойти на пенсию в 61 год, но будет ли моя пенсия меньше, чем у тех, кто пойдет на пенсию с 64 лет?

К.К.: Если вы хотите выйти на пенсию из-за воспитания детей с 61 года, то ваш стаж будет рассчитывается до предпоследнего дня перед начислением пенсии. Вам будет начислена пенсия на льготных условиях, но она не будет сокращена из-за раннего выхода на пенсию. Если после назначения пенсии вы продолжите работать, то 1 апреля каждого года будет производиться перерасчет, на основании личного социального налога. Начиная с 1 января 1999 года, стаж пенсионного страхования рассчитывается на основании личного социального налога.

На портале eesti.ee можно посмотреть извещения о сумме своей страховой доли. 

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