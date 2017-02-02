Что принесет пенсионная реформа? Эксперты отвечают на вопросы читателей

Вопросы о пенсионных ступенях. Отвечает главный специалист отдела политики страхования Министерства финансов Тыну Лиллелайд.

Вопрос: В большой горячке реформ забыли о сегодняшних пенсионерах. Все они, кроме тех, кто имеет спецпенсию, живут в бедности. Как прожить на два-три евро в день? Не разумнее было бы прекратить финансирование второй ступени за счет сегодняшних пенсионеров? Ведь можно было бы поднять пенсии. Подсчеты показывают, что так и будущая пенсия была бы больше, поскольку вторая ступень эту разницу не компенсирует.

Т.Л.: Вторая ступень создана для снижения демографических рисков в пенсионной системе. Если сейчас пенсию одному пенсионеру по старости платят 2,1 работника, то в 2050 году останется 1,3 работника. При повышении пенсионного возраста эта цифра увеличится до 1,7, но это все равно меньше, чем сейчас. Это означает, что для сохранения сегодняшнего соотношения пенсий и зарплат нужно увеличивать налоговую нагрузку, брать кредиты и так далее.

Вторая ступень не влияет на отношение работников и пенсионеров, поскольку деньги копятся индивидуально и производительность не имеет прямой связи с демографией. Согласно прогнозам, вторая ступень помогает компенсировать снижение связи работников и пенсионеров, а также позволят сохранить эту связь хотя бы на нынешнем уровне (около 40 процентов).

При создании трехступенчатой пенсии было решено и то, что в пенсионную реформу должны внести свой вклад все поколения. Учитывая недостаточность бюджета первой ступени, в итоге пенсионеры ничего не потеряли, поскольку государство выплачивает по пенсиям больше, чем получает от поступления социального налога.

Вопрос: Сейчас государство платит во вторую ступень моей накопительной пенсии шесть процентов (поскольку я платил в то время, когда государство свои два процента не выплачивало) и три процента плачу я сам. Но в этом году это закончится. Возобновится система 4+2. Печально, что большая часть сегодняшнего трудового стажа пропадет, поскольку все учитывается среднестатистически, а не среднемедианно. Копить по третьей ступени я не могу, поскольку нет и такой большой зарплаты.

Нельзя ли официально сделать так, чтобы люди, которые хотят, и дальше платили бы по второй ступени не два, а три или четыре процента от своей зарплаты, к которым государство добавляло бы два процента. Эту сумму из зарплаты ты не замечаешь, однако это возможно могло бы оживить вторую ступень. Более того, в 2018 году необлагаемый налогом минимум повысится до 500 евро. Многие хают вторую ступень, но если пенсия будет маленькая, то каждый евро будет важен. Накопителей второй ступени вдохновляет и право передавать накопленное в наследство.

Т.Л.: Министерство финансов взвешивало возможность продолжить большие выплаты по второй ступени и после 2017 года. Это решение мы будет анализировать и после, и если оно окажется возможным, то примем его в ближайшие годы. С большой долей вероятности в будущем большие выплаты будут добровольными и, прежде всего, мы говорим об увеличении со стороны самого человека.

Вопросы о выходе на пенсию и факторах, влияющих на размер пенсии. Отвечает главный специалист отдела социального страхования Министерства социальных дел Лидия Соонтак.

Вопрос: Я родилась в 1960 году. У меня есть право выйти на пенсию на льготных основаниях за пять лет до наступления пенсионного возраста (пятеро детей и согласие второго родителя). Таким образом, я могу выйти на пенсию с теми, кто родился в 1955 году. С 2017 года пенсионный возраст увеличится до 65 лет. Переходный период установлен для тех, кто родился в период с 1954 по 1960 годов, чем пенсионный возраст увеличивается на три месяца за каждый последующий год и достигнет 65 лет к 2026 году.

В приведенной Департаментом социального страхования таблице, рожденные в 1955 году выйдет на пенсию в 63 года и шесть месяцев – пять лет = 58 лет и шесть месяцев. Рожденные в 1960 году достигнут пенсионного возраста в 64 года и шесть месяцев – пять лет = 59 дет и шесть месяцев. Я правильно посчитала?

Л.С.: У родителя, который как минимум восемь лет воспитывал пятерых детей, есть право уйти на пенсию на льготных основаниях за пять лет до достижения пенсионного возраста. У людей, который родились в 1960 году, пенсионный возраст наступит в 64 года и девять месяцев. О пенсии на льготных условиях человек может ходатайствовать за пять лет до достижения пенсионного возраста, то есть в 59 лет и девять месяцев.

Вопрос: Когда создавали действующий сейчас закон, с нами не говорили и таким образом многие малооплачиваемые работники не получили годы стажа в пропорции 1/1. Повышение пенсии 1 апреля каждого года не компенсирует потерянного, а просить о социальной помощи унизительно. Сейчас хорошо оплачиваемые господа печалятся, что в будущем они потеряют 250 евро, но многие сейчас вынуждены выживать именно на эту сумму. Когда наступит справедливость – кто за горе бедных?

Вопрос: С 1999 года есть закон: если человек платит маленький социальный налог, то он работает три года, а ему записывают один трудовой год. Это так и остается? Кажется несправедливым, люди работают, платят налоги, вкладывают в государство. Печально!

Л.С.: В случае государственной пенсии по старости нужно учитывать две вещи: право на пенсию и размер пенсии. Для того чтобы у человека появилось право на пенсию по старости, он должен достичь пенсионного возраста и иметь, минимум, 15 лет трудового стажа. Для того чтобы получить один год трудового стажа, человек в течение целого года должен платить социальный налог с суммы, не меньше минималки. Таким образом, если человек в течение год работал за минималку, то он получает один год трудового стажа.

Разница в размере пенсий исходит из того, как много человек вложил в пенсионную систему. Для этого с 1999 года каждому налогоплательщику насчитывается страховая доля. Для определения страховой доли, выплаты человека за конкретный год сравнивают с выплатой по средней зарплате за тот же год. Если социальный налог выплачивается со средней зарплаты, то страховая доля составляет 1,0. Люди, получающие меньше средней зарплаты, находятся в более слабом положении, поскольку нынешнее неравенство зарплат в дальнейшем отразится на пенсиях. Если сейчас разница между самой большой и самой маленькой пенсиями составляет 1,7, то в будущем она станет четырехкратной. Примерно треть работоспособного населения Эстонии в 2016 году получали меньше средней зарплаты по стране, а это значит, что в будущем у нас будет много людей с маленькими пенсиями.

По предложениям изменений пенсионной реформы, в 2020-2036 годах предусмотрена так называемая переходная доля, которая будет состоять наполовину из страховой доли, и наполовину из доли трудового стажа. Начиная с 2037 года, будут собирать только долю трудового стажа, то есть отработанных лет. Накопленные к этому времени пенсионные доли также сохранятся.

Вопрос: Как известно, депутаты, отсидевшие определенный срок в парламенте получают пенсию в размере 75 процентов от депутатской зарплаты. До тех пор, пока это не прекратится, говорить о какой-то солидарности в пенсионной системе – это оболванивать простых людей. Когда прекратится выплата спецпенсий парламентариям?

Л.С.: Парламентская пенсия выплачивается членам IX и прежних составов Рийгикогу (сейчас работает XIII состав). Парламентская пенсия бывшего депутата зависит от времени, проведенного в Рийгикогу: если кто-то был членом парламента, не меньше трех лет, то его пенсия составит 40 процентов от его зарплаты, если не меньше пяти лет, то – 60 процентов. Если не меньше девяти лет, то 75 процентов.

Парламентская пенсия выплачивается пожизненно. Право на парламентскую пенсию не распространяется на новых членов Рийгикогу, которые заседали в парламенте, начиная с 22 марта 2003 года и раньше.

Вопрос: Как влияет на пенсию время обучения?

Л.С.: Получение образования в стационарном профессиональном учебном заведении, университете или прикладной школе на стационарном обучении, или на сравнимый с ним учебных формах до 31.12.1998 года учитывается в пенсионно-правовом стаже. Начиная с 1999 год, обучение не включается в пенсионный стаж. Обучение в большей степени влияет на пенсию позитивно, поскольку с ним приобретаются нужные для работы навыки и знания. Больший доход влияет на пенсию, прежде всего, через обязательную для нынешней молодежи накопительную пенсию, а также через добровольную третью ступень.

Вопрос: Как на размер пенсии влияет воспитание детей? Дает ли это прибавку к пенсии?

Л.С.: В первой ступени:

Начиная с 1 января 2013 года, при расчете пенсии по старости учитываются следующие прибавки за воспитание детей:

Одному родителю, супругу родителя, опекуну или специалисту по уходу в семье за каждого ребенка, который родился с период с 31.12.1980 по 31.12.2012, которого он воспитывал не меньше восьми лет, добавляются два года стажа (если он не получает двух лет от пенсионно-правового стажа).

Одному из родителей, супругу родителя, опекуну или специалисту по уходу, который сам родился до 1 января 1983 года, и который не присоединился к обязательной накопительной пенсии (не обязанный человек с точки зрения закона), за каждого ребенка, который родился 1.01.2013 года или позже, и которого родитель растил не меньше восьми лет, добавляются три года пенсионного стажа.

Начиная с 1 января 2018 года, одному из родителей, супругу родителя, опекуну или специалисту по уходу в семье за одного ребенка, который родился до 1.01.2013 и которого растили не меньше восьми лет, начисляется по одному году пенсионного стажа.

Во второй ступени:

За воспитание ребенка, родившегося 1 января 2013 года и позже, у одного из родителей есть право получить из госбюджета дополнительные выплаты в обязательную накопительную пенсию (во вторую ступень). Размер выплаты составляют четыре процента от среднего социального налога, выплачиваемого с дохода за один месяц (высчитывается Департаментом социального страхования к 1 мая на основании данных за прошлый календарный год). В 2016 году на Пенсионный счет добавлялись 36,32 евро в месяц. В 2017 году меньше, чем за троих детей, будут выплачивать 38,76 евро в месяц.

Выплаты по второй ступени Департамент социального страхования делает людям, которые присоединились к накопительной пенсии и обязаны платить и у которых в семье растут до трех детей. Лицом, воспитывающим ребенка, у которого есть право на получение пенсии по старости, является родитель ребенка, супруг родителя, опекун или специалист по уходу, с которым заключен договор на воспитание ребенка в семье. Право на дополнительные выплаты возникает с момента рождения ребенка и действует до того, как ему исполнится три года, вне зависимости от того, вернулся родитель на работу или нет.

Вопрос: Мне 55 лет и я – человек, получающий две средние зарплаты, обладающий большим трудовым стажем (начиная с 1978 года). Поскольку я присоединился ко второй ступени (для людей моего года рождения это не было нужно), то, как больше средней зарплата повлияет на мою пенсию? До сих пор я знал, что высчитанный социальный налог поддерживает размер моей пенсии. Если теперь учитывать будут только стаж, то я считаю это обманом – задним числом на ступени ведь не повлиять.

Л.С.: Задним числом ничего изменить нельзя, и все уже накопленные пенсионные доли сохраняются. Также одной из частей пенсионной формулы остается базовая часть, которая равна для всех пенсионеров.

Ваша зарплата будет влиять на вашу пенсию таким образом: с 1999 года по 2019 год у каждого налогоплательщика учитывается связанная с социальным налогом страховая доля. В период 2020-2036, по плану, собирается так называемая переходная доля, которая будет состоять наполовину из страховой и наполовину из стажевой долей. Если вы будете работать в 2037 году и позже, то накапливаются стажевые доли.

В дальнейшем сохранится крепкая связь с зарплатой, прежде всего, через вторую ступень, значение части которой вырастет с течением времени. В ходе изменения пенсионной системы восстановится возможность присоединения и для людей, родившихся в 1970-1982 годах.

Вопросы о трудовых книжках и расчета пенсии. Отвечает руководитель отдела обслуживания Департамента социального страхования Кати Кюмник.

Вопрос: Как можно доказать наличие стажа (до 1999), если Трудовая книжка потеряна?

К.К.: Если Трудовая книжка потеряна, что есть много возможностей доказать то, что в ней было записано. Нужно посмотреть дома, сохранились ли какие-то документы: трудовые договоры, приказы, распоряжения, личные карты, договоры подряда и другие гражданско-правовые договоры. В помощь пойдут все документы, где есть данные о времени работы. Если ни одного документа нет, то нужно вспомнить все места работы, записать их и Департамент социального страхования поможет сделать запросы в архивы. Но обычно в архивах есть не все данные. Тогда время работы можно доказать при помощи свидетелей. У них тоже должны быть документы о времени работы. Трудовой стаж каждого человека персонален, и сложные ситуации мы решаем по факту.

Вопрос: Я работаю, начиная с 1974 года и Трудовые книжки есть, но у меня нет пенсионной страховки ни второй, ни третьей ступеней. У нас четверо совершеннолетних детей и деньги тратились на их воспитание. Как мне будет рассчитана пенсия, начиная с 2000 года? До сих пор я работала и платила социальный налог. Из-за детей я могу пойти на пенсию в 61 год, но будет ли моя пенсия меньше, чем у тех, кто пойдет на пенсию с 64 лет?

К.К.: Если вы хотите выйти на пенсию из-за воспитания детей с 61 года, то ваш стаж будет рассчитывается до предпоследнего дня перед начислением пенсии. Вам будет начислена пенсия на льготных условиях, но она не будет сокращена из-за раннего выхода на пенсию. Если после назначения пенсии вы продолжите работать, то 1 апреля каждого года будет производиться перерасчет, на основании личного социального налога. Начиная с 1 января 1999 года, стаж пенсионного страхования рассчитывается на основании личного социального налога.

На портале eesti.ee можно посмотреть извещения о сумме своей страховой доли.