«Крым - это часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом», — сказала она, сообщает портал Газета.Ru.

Также Хейли обвинила Москву в эскалации конфликта на Украине.

«Этого не должно было случится, так быть не должно. Мы на самом деле хотим улучшения отношений с Россией. Однако вопиющая ситуация на востоке Украины заставляет строго осудить действия России», — цитирует Reuters слова постпреда.

Ранее министерство финансов США сообщило об ослаблении санкций, введенных против ФСБ России, разрешив согласовывать с российским ведомством поставки американской компьютерной техники.