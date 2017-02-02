Минобороны Британии: Россия испытывает НАТО на прочность

"Сейчас мы имеем дело со страной, которая, начав использовать дезинформацию в качестве оружия, создала то, что теперь называется эпохой пост-правды", - заявил министр, выступая перед студентами университета в Шотландии, сообщает Би-би-си.

Инструментами такой дезинформации Фэллон считает агентство Sputnik и телеканал RT (известный также как Russia Today). "Очевидно, что Россия пробует Запад и НАТО на прочность. Она хочет расширить свою сферу влияния, дестабилизировать другие страны и ослабить альянс", - добавил британский министр.

Он напомнил слова Александра Солженицына, который в своем эссе "Образованщина" писал: "Каждодневная ложь у нас - не прихоть развратных натур, а форма существования". По мнению министра, эти слова актуальны для России и сегодня.

По мнению Фэллона, помимо распространения дезинформации Россия использует для проверки НАТО на прочность кибератаки и свою военную мощь, которая демонстрируется в Сирии и на Украине.

В то же время Фэллон заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, выступающего за налаживание отношений с Россией. Однако, по мнению министра, такое будет возможно только в случае, если Россия пересмотрит свою тактику.

В частности, Фэллон назвал неотъемлемыми условиями налаживания отношений Британии с Россией согласие последней выполнить минские соглашения, призванные урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе, а также ограничить распространение дезинформации.

Британский министр пояснил, что все страны имеют полное право бороться за свое место в мировой политике, однако это становится опасным в случае, если страна начинает вести эту борьбу в агрессивной манере.

Завершил свое выступление Фэллон словами другого русского классика, Михаила Булгакова. Министр выразил надежду, что Россия снова станет партнером Запада, который всегда этого хотел, и "все будет правильно, на этом построен мир".