Галерея: в Таллинне стартовал турнир экстремалов Simple Session

В этом году за победу в соревнованиях будут бороться 150 лучших спортсменов из более чем 30 стран мира.

Для них организаторы в столичном дворце "Саку Суурхаль" подготовили уникальную сложнейшую трассу, аналогов которой в мире не существует, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Сегодня и завтра участники проводят на ней официальные тренировки.

В субботу пройдут квалификационные соревнования, а в воскресенье в финальных заездах определятся победители турнира, который входит в зачёт Кубка мира.