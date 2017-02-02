Скандал: чемпионка мира по шахматам намеренно проиграла партию сопернику за пять ходов

Минимальное количество ходов, за которое в шахматах можно поставить мат — два, причем победитель должен играть черными.

Как сообщила после партии сама Хоу Ифань, она "была деморализована тем, что играла до этого против семи женщин подряд".

Кроме того, основную соперницу китаянки Анну Затонских в последнем туре жеребьевка свела... с собственным мужем Даниэлем Фридманом. По мнению китаянки, это указывало на махинации со жребием, отмечает "Советский спорт".

Любопытно, что Затонских в итоге партии со своим супругом добилась лишь ничьей, а турнир среди женщин выиграла другая китаянка — Цзюй Вэньцзюнь.

Ифань — действующая чемпионка мира по шахматам среди женщин, этим титулом она обладает с 2016 года. А до этого являлась обладательницей шахматной короны в 2010–2012 и 2013–2015 годах.

На фестивале в Гибралтаре традиционно между собой играют мужчины и женщины, однако ни разу за 14-летнюю историю турнира представительнице слабого пола не удалось выиграть.