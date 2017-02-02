Напомним, что в своем мнении гимназистка называет годы учебы сплошным мучением. Ужасно растянутая программа, куча бессмысленных заданий, отсутствие свободного времени и унижения со стороны учителей - все это отравляет жизнь 12-классницы.
Яна Тоом: директор школы, называющий учеников лузерами, - сам лузер
Последние дни интернет стоит на ушах от мнения ученицы Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии Екатерины Бородиной о качестве современного образования и реакции на ее хлесткие слова директора учебного заведения Сергея Теплова, который заявил: «Кто понимает ценность образования – учатся в нашей школе, лузеры – не наш уровень!» Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом полагает, что директор должен был быть сдержаннее в своих высказываниях.