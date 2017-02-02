До и после: как сделать ремонт в ванной за 50 евро

Эта ванная комната не требовала капитального ремонта. Она была просто непривлекательной. Хозяйка квартиры Justyna перед сдачей ее в аренду решила освежить ванную комнату и придать ей своеобразие. Задумано - сделано!

Женщина начала с... генеральной уборки. Она выдраила кафельную плитку на стенах и на полу и покрасила бордюр в черный цвет. Также черной стала и входная дверь, имевшая до ремонта странный темно-коричневый цвет.

В ванной появились две полки, новая занавеска для душа, комнатные растения, коврик в тон занавеске. Все покупки, включая краску, обошлись хозяйке примерно в 55 евро.