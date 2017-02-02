И игра оправдала свой статус. В течение всего поединка ни один из соперников не мог серьёзно оторваться в счёте. Однако концовки обоих таймов более уверенно провели хозяева. Первую половину гандболисты "Кехра" выиграли со счётом 15:12. Во втором тайме гости смогли вернуться в игру и за три минуты до конца поединка сравняли результат - 27:27, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Однако в оставшееся время отличались только хозяева. Уку-Танель Лааст и Дмитрий Янковский забросили по мячу и принесли победу своему клубу со счётом 29:27.