«Райо Вальекано» гарантирует Зозуле безопасность и предложил вернуться

Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Однако состоялась встреча представителей «Райо Вальекано» с главой ассоциации испанских футболистов Луисом Рубиалесом, президентом профессиональной футбольной лиги страны Хавьером Тебасом и самим Зозулей, пишет championat.com.

По итогам встречи игроку было предложено играть за «Райо Вальекано», и теперь решение должен принять он сам. Но если Зозуля откажется играть в «Райо Вальекано» в ближайшие полгода, то не сможет до 1 июля делать это и в «Бетисе», с которым подписал трёхлетний контракт летом 2016 года.