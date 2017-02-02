Немец получил удар локтем в лицо и продолжал соревноваться в окровавленном виде.

"Я рад, что у меня нет больше травм, кроме разбитого лица. Во время гонки Андрей Гривко ударил меня, но это было не лучшее решение. Его поступок - это большое разочарование для нашего вида спорта", - цитирует пресс-служба соревнований победителя двух стартовых этапов.

Команда "Астана" принесла немцу извинения, но он отказался их принимать, пишет newsru.com.

Гривко был дисквалифицирован организаторами за свою выходку. На своей странице в Facebook украинский спортсмен принес извинения организаторам мероприятия, болельщикам и своей команде.

Однако он уточнил, что немец сам спровоцировал конфликт, навязывая грубую борьбу, толкаясь и создавая реальную опасность для окружающих. Поэтому Гривко пришлось ответить агрессией на агрессию.

"После этого инцидента Киттель в прямом смысле этого слова неоднократно плюнул в меня, что, как считаю, тоже не имеет ничего общего с велоспортом", - добавил украинец.