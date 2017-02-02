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Фото: американская кинозвезда показывает свой дом за 10 миллионов долларов

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Всегда интересно рассматривать фотографии, снятые в домах, где живут богатые и знаменитые. Сегодня у нас есть возможность заглянуть в гости к американской актрисе Джессике Альбе. 

Альба купила этот дом в Беверли-Хиллз относительно недавно, пишет Kodu со ссылкой на Popsugar. 

Особняк площадью более 800 м2 вмещает семь спален, восемь ванных, библиотеку, кинозал и многое другое. Для семьи из четырех человек - актрисы, ее мужа и двух детей - места вполне достаточно, правда?

Дом расположен недалеко от большого лесопарка, поэтому из всех окон открываются замечательные виды. Интерьер дома выдержан в классическом стиле: много дерева, мрамора. Цветовая гамма - коричневый разных оттенков и кремовый. 

Дом актрисы Джессики Альбы. Фото: Scanpix

Дом актрисы Джессики Альбы. Фото: Scanpix

Дом актрисы Джессики Альбы. Фото: Scanpix

Фото: Scanpix

Фото: Scanpix

Дом актрисы Джессики Альбы. Фото: Scanpix

Дом актрисы Джессики Альбы. Фото: Scanpix

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