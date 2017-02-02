Фото: американская кинозвезда показывает свой дом за 10 миллионов долларов

Альба купила этот дом в Беверли-Хиллз относительно недавно, пишет Kodu со ссылкой на Popsugar.

Особняк площадью более 800 м2 вмещает семь спален, восемь ванных, библиотеку, кинозал и многое другое. Для семьи из четырех человек - актрисы, ее мужа и двух детей - места вполне достаточно, правда?

Дом расположен недалеко от большого лесопарка, поэтому из всех окон открываются замечательные виды. Интерьер дома выдержан в классическом стиле: много дерева, мрамора. Цветовая гамма - коричневый разных оттенков и кремовый.

Дом актрисы Джессики Альбы. Фото: Scanpix

Дом актрисы Джессики Альбы. Фото: Scanpix

Дом актрисы Джессики Альбы. Фото: Scanpix

Фото: Scanpix

Фото: Scanpix

Дом актрисы Джессики Альбы. Фото: Scanpix