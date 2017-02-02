Турнир экстремалов Simple Session в Таллинне откроют президент Кальюлайд и фристайлистка Сильдару

Глава государства также встретится с прибывшими в Таллинн со всего мира спортсменами, сообщает rus.err.ee со ссылкой на организаторов турнира.

Вместе с Кальюлайд в открытии соревнований в столичном центре "Саку Суурхалль", за которыми будут следить с телеэкранов сотни тысяч любителей экстремального спорта по всему миру, примет участие юная эстонская фристайлистка Келли Сильдару, недавно возвратившаяся со Всемирных экстремальных игр в Аспене с двумя золотыми медалями.

Глава государства прибудет в "Саку Суурхаль" в субботу в 11:00 и после церемонии открытия некоторое время будет следить за соревнованиями.

В этом году в турнире BMX-велосипедистов и скейтбордистов Simple Session за победу будут бороться 150 лучших спортсменов из более чем 30 стран мира, для которых подготовлена уникальная трасса, не имеющая аналогов в мире.