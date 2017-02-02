По сравнению с 2015 годом грузооборот портов сократился на 4%, а железной дороги — примерно на 10%, сообщает портал Rus.err.ee.

В последний раз грузооборот портов падал ниже 34 млн тонн в 1998 году, а рекордные показатели были достигнуты в 2006 году (50 млн тонн) и 2011 году (48 млн тонн).

В последние три года транзитные перевозки сокращаются более чем на 20% в год. Общий грузооборот железной дороги сокращается в течение пяти последних лет, а показатели 2016 года — самые низкие за последние 20 лет, в том числе и в категории транзитных грузов.