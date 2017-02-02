МОК запросил у комиссии Ричарда Макларена компромат на Виталия Мутко

В послании автору расследования МОК задает уточняющие вопросы по предъявленным обвинениям в допинговом заговоре, отмечает newsru.com.

В частности, МОК просит подробно обосновать степень вины вице-премьера Виталия Мутко, бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в запросе значатся 16 россиян.

Как уточняет РИА "Новости" , больше всего вопросов у членов комитета вызывают обвинения в адрес Мутко - детали запрошены по семи пунктам. МОК просит подтвердить обвинения фактами, например выдержками из переписки.

В частности, МОК нужны конкретные подтверждения поддержки бывшим министром спорта действий Родченкова и документы, позволяющие назвать Мутко "главой" допингового заговора, имевшего место с 2011 по 2015 годы.

В комитете также интересуются, каким образом министр мог участвовать в подмене проб сочинской лаборатории и в подкупе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Письмо было отправлено 19 декабря 2016 года. Ответить Макларен должен был до 6 января.

Напомним, что доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена был обнародован в двух частях в июле и декабре прошлого года. В нем говорится о существовании в России поддерживаемой на государственном уровне системы применения допинга спортсменами. В частности, сообщается о махинациях с российскими допинг-пробами во время зимней Олимпиады в Сочи.