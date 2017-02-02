Видео: самые яркие моменты карьеры Марта Поома, которому сегодя исполнилось 45 лет

В 1997 году Поом стал первым эстонцем, заключившим контракт с клубом английской Премьер-лиги - "Дерби Каунти". В дебютном матче эстонский страж ворот противостоял грозному "Манчестер Юнайтед".

Рагнар Клаван неоднократно говорил, что Поом является его кумиром, поэтому ему всегда хотелось играть в чемпионате Англии.

В 2003 году Поом заявил о себе на весь мир, когда забил гол головой за "Сандерленд" в матче против своего бывшего клуба "Дерби Каунти".

В 2006 году Март Поом перешел в лондонский "Арсенал", где стал третьим вратарем после Йенса Леманна и Мануэля Альмунии. Несмотря на то, что эстонский вратарь по одному разу защищал ворота "Арсенала" в чемпионате и кубке страны, он получил серебряную медаль Лиги чемпионов.

За сборную Эстонии Поом провел 120 матчей. Дебютировал он в 1992 году в матче против Словении, а прощальный матч провел в 2009 году, когда Эстония принимала Португалию.