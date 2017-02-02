Первый в мире спа‑вагон начнет курсировать в апреле

Пассажиры во время поездки смогут получить разнообразные процедуры: массаж лица, лимфодренаж, маникюр, педикюр, массаж спины горячими камнями, массаж‑антистресс и другие. Также в перечень услуг входят дыхательные гимнастики йоги, пишет Рамблер/Путешествия.

В дизайне интерьера спа‑салона использовалась шотландская древесина. Вагон поделен на два кабинета, в каждом из которых есть панорамные окна. Так что во время процедур пассажиры смогут наслаждаться красотами Шотландии.