Первый в мире спа‑вагон начнет курсировать в апреле

Пассажиры во время поездки смогут получить разнообразные процедуры: массаж лица, лимфодренаж, маникюр, педикюр, массаж спины горячими камнями, массаж‑антистресс и другие. Также в перечень услуг входят дыхательные гимнастики йоги, пишет Рамблер/Путешествия.
В дизайне интерьера спа‑салона использовалась шотландская древесина. Вагон поделен на два кабинета, в каждом из которых есть панорамные окна. Так что во время процедур пассажиры смогут наслаждаться красотами Шотландии.
We are glad to announce the launch of our first spa carriage aboard #Belmond Royal Scotsman! #BamfordHaybarnSpa #SpaCarriage pic.twitter.com/UaIgMK0j8v— Belmond (@belmond) 9 января 2017 г.