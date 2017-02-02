Фрукт-убийца: тысячи детей умерли после того, как съели личи

Причиной смертей оказались плоды личи, в незрелом виде содержащие токсины, смертельно опасные при приеме на голодный желудок. Результаты расследования опубликованы в журнале Lancet, сообщает N+1.

С 1995 году индийские врачи, к которым позже присоединились врачи со всего мира, пытались разгадать причину ежегодных детских смертей в городе Музаффарпур. Каждый год в середине мая, в самое жаркое время года, у нескольких сотен детей, здоровых еще вчера, развивались сильные судороги и острая энцефалопатия (поражение головного мозга), и они впадали в кому. Около 40 процентов из них скоро умирали. В июле, с началом дождей, эпидемия прекращалась так же внезапно, как началась.

Врачи исследовали около 400 заболевших детей, но не нашли никаких следов ни инфекций, ни токсичных веществ ни в крови, ни в спинномозговой жидкости. Не было у детей и признаков теплового шока. Зато у многих из заболевших детей обнаружилась острая гипогликемия — очень низкий уровень глюкозы в крови. При этом чем ниже был уровень глюкозы, тем с большей вероятностью дети в итоге умирали. Также при опросе родителей удалось выяснить, что все они в течение последних суток перед болезнью ели личи, причем большинство из них — на голодный желудок.

Все это наконец привело к разгадке. В моче больных детей обнаружилось два токсичных вещества: гипоглицин и метиленциклопропилглицин. Эти вещества содержатся в незрелых плодах личи и, попав в организм, блокируют глюконеогенез — процесс синтеза глюкозы из неуглеводных соединений. Именно поэтому у детей, поевших личи на голодный желудок — то есть и так имевших низкий уровень глюкозы в крови — уровень глюкозы в итоге падал до смертельно опасного уровня