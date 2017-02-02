Возможности получения среднего образования в Эстонии расширяются

По словам специалистов Минобра, при нынешней нехватке кадров в общеобразовательных учреждениях и убыстрившемся темпе жизни наличие учебных материалов в электронном виде будет особенно полезным для тех, кто не может участвовать в аудиторной работе – например, для тех, кому здоровье не позволяет посещать школу, для временно проживающих за границей спортсменов или детей, чьи родители трудоустроились в другой стране.

Конкурс продлится до 17 февраля и более подробную информацию о нем можно найти в Регистре госпоставок.