Возможности получения среднего образования в Эстонии расширяются

3. Февраль 2017 12:18
Заместитель главы отдела электронных услуг Министерства науки и образования Кристел Рилло и главный эксперт отдела общего образования Минобра Марианн Рикка напоминают читателям «Учительской газеты» об объявленном еще в минувшем году международном конкурсе на поставку для ведомства дигитальных учебных материалов, при помощи которых школы смогут проводить электронные курсы, т.е. предоставлять гимназистам и учащимся профтехучилищ возможность учиться виртуально.
По словам специалистов Минобра, при нынешней нехватке кадров в общеобразовательных учреждениях и убыстрившемся темпе жизни наличие учебных материалов в электронном виде будет особенно полезным для тех, кто не может участвовать в аудиторной работе – например, для тех, кому здоровье не позволяет посещать школу, для временно проживающих за границей спортсменов или детей, чьи родители трудоустроились в другой стране.
Конкурс продлится до 17 февраля и более подробную информацию о нем можно найти в Регистре госпоставок.
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