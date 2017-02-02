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В Лувре солдат открыл огонь по посетителю с ножом: музей эвакуирован

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина попытался напасть на солдата и успел нанести ему легкое ранение. При этом он выкрикивал "Аллах акбар". 

Очевидцы рассказали информационным агентствам, что злоумышленник пытался пройти в магазин при парижском музее с одним или двумя чемоданами. По другой версии, у нападавшего были рюкзаком и мачете, сообщает Би-би-си.

Как говорит начальник полиции Парижа, высказывания этого человека убедили стоящих на охране Дувра солдат в том, что он замышляет теракт.

По нему выстрелили пять раз. Нападавший получил серьезные ранения. При этом взрывчатых веществ при нем найдено не было.

Сейчас из Лувра эвакуированы все посетители. Министерство внутренних дел Франции характеризует инцидент как серьезный.

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