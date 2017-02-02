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Сеть кинотеатров Forum Cinemas подарила Келли Сильдару пожизненный бесплатный пропуск в кино

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На проходивших в американском Аспене Всемирных экстремальных играх эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару во второй раз завоевала золотую медаль в слоупстайле.

Сеть кинотеатров Forum Cinemas решила поздравить юную спортсменку довольно необычным образом, вручив ей пожизненный бесплатный пропуск в кино, сообщается на страничке в Facebook.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАForum Cinemasкелли сильдару
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