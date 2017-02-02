Сеть кинотеатров Forum Cinemas подарила Келли Сильдару пожизненный бесплатный пропуск в кино

Завоевавшая золотую и серебряную медали на Всемирных экстремальных играх (X-games) в США 14-летняя эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару вернулась в Таллинн в ночь на среду.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вместе с лучшей эстонской фристайлисткой Келли Сильдару примет участие в открытии крупного соревнования по экстремальным видам спорта Simple Session.

Победительница X-games Келли Сильдару прилетит в Эстонию в ночь на среду

Келли Сильдару, завоевавшая на проходивших в американском Аспене Всемирных экстремальных играх "золото" в слоупстайле и "серебро" в Big Air, прилетит домой в ночь на среду, сообщает Postimees.

Какие призовые получают участники Всемирных экстремальных игр?

В США считается вполне нормальным, когда информацию о доходах топовых спортсменов можно найти в Сети. В то же время данные о призовом фонде Всемирных экстремальных игр (X-games) является закрытыми, пишет Postimees.

Золото! Келли Сильдару стала двукратной победительницей Всемирных экстремальных игр

14-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару второй год подряд выиграла золотую медаль в Аспене на Всемирных экстремальных играх (X-Games) в дисциплине слоупстайл.

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В этом году на государственные спортивные премии претендуют 52 кандидата.

Фото: Келли Сильдару прилетела в Аспен, где пройдут Всемирные экстремальные игры

Эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару опубликовала в соцсетях Facebook и Instagram фотографии и сообщила, что прибыла в американский город Аспен, где пройдут Всемирные экстремальные игры.

Видео: смотрите, как на сайте Всемирных экстремальных игр представляют Келли Сильдару

В предстоящие выходные эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару будет защищать титул чемпиона Всемирных экстремальных игр (X-games прим.), завоеванный в прошлом году.