Сеть кинотеатров Forum Cinemas решила поздравить юную спортсменку довольно необычным образом, вручив ей пожизненный бесплатный пропуск в кино, сообщается на страничке в Facebook.
Сеть кинотеатров Forum Cinemas подарила Келли Сильдару пожизненный бесплатный пропуск в кино
3. Февраль 2017 12:40
Sports.ee
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На проходивших в американском Аспене Всемирных экстремальных играх эстонская лыжница-фристайлистка Келли Сильдару во второй раз завоевала золотую медаль в слоупстайле.
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