Евгений Осиновский: описка Каареля Таранда

Осиновский уточняет, что по прошествии 15 лет дебатов на тему внесения поправок в Закон об алкоголе и рекламе кабинет министров принял решение не запретить продажу спиртного или угробить, как написал Таранд, «многотысячелетние отношения между людьми и алкоголем», а снизить заметность спиртных напитков в общественном пространстве и ограничить их доступность.

Ссылаясь на успешный опыт Финляндии, министр призывает запретить рекламу алкоголя не только в СМИ и публичных местах, но и в социальных сетях.

Осиновский опирается в своем мнении на многочисленные международные исследования и опыт других стран, призывая изменить алкогольную стратегию во всей Европе.

Напоследок министр бьет Таранда его же оружием – просит дочитать до конца цитируемый самим публицистом труд эволюционного психолога из Оксфордского университета, согласно которому «умеренное потребление алкоголя может способствовать сохранению имеющихся связей», однако «создать новые постоянные отношения в состоянии алкогольного опьянения невозможно».

«Надеюсь, - заключает Осиновский, - Таранду удастся в будущем избежать описок».