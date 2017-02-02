Лукашенко: Россия испугалась, что Белоруссия уйдет на Запад

"Обострение в отношениях с Россией происходит потому, что у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад", - сказал Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске, сообщает Интерфакс.

По словам главы государства, в российских СМИ "Макея министра иностранных дел Белоруссии - ИФ начали дубасить, что это он ведет на Запад".

"Никакой Макей не ведет переговоры без согласия президента. В РФ все должны понимать, что это согласованная позиция, на которую подтолкнул меня мой друг Путин", - сказал Лукашенко.

"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно", - сказал белорусский президент. "Но свобода, независимость - это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", - добавил Лукашенко.

По его словам, "независимость, порядочность, историческое наше прошлое - оно дороже, чем эта нефть".

При этом он отметил: "Пока я президент, ни один камень в сторону русского человека брошен не будет". "Россия - это святое", - заявил президент Белоруссии.